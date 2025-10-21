Рейтинг@Mail.ru
Катырин рассказал, как ИИ помогает агросектору повышать урожайность - РИА Новости, 21.10.2025
18:23 21.10.2025 (обновлено: 18:53 21.10.2025)
Катырин рассказал, как ИИ помогает агросектору повышать урожайность
Катырин рассказал, как ИИ помогает агросектору повышать урожайность
Экономика, Россия, Краснодарский край, Республика Татарстан (Татарстан), Сергей Катырин, Торгово-промышленная палата РФ, Евразийский экономический союз
Катырин рассказал, как ИИ помогает агросектору повышать урожайность

Глава ТПП Катырин: ИИ помогает агросектору России повышать урожайность на 10-15%

Уборка озимой пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российский агропромышленный комплекс становится одной из наиболее технологичных отраслей экономики, цифровизация сельского хозяйства позволяет уже сегодня повышать урожайность на 10-15% и снижать издержки до 3-5% в год, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Применение искусственного интеллекта дает ощутимый экономический эффект. В совокупности новые технологии, по данным экспертов, позволяют повышать урожайность на 10–15%, сокращать затраты на удобрения и воду. За счет оптимизации управления ресурсами и точного планирования агросектор уже сегодня экономит до 3-5% ежегодно от общего объема затрат", – сказал он.
По его словам, ИИ активно внедряется в таких регионах, как Краснодарский край, Республика Татарстан и Ростовская область. "Современные системы анализируют погодные условия, данные с полевых датчиков и спутниковые снимки, помогая фермерам принимать решения по посевным стратегиям, срокам полива, использованию удобрений и проведению уборочных кампаний", -заметил собеседник агентства.
Технологии машинного зрения и предиктивной аналитики, добавил глава ТПП РФ, позволяют своевременно выявлять болезни растений и атаки вредителей, предотвращая ущерб еще до его возникновения. "Это уже не пилотные проекты, а реально работающие решения, которые делают агробизнес более устойчивым и конкурентоспособным", – подчеркнул Катырин.
Он добавил, что цифровизация агросектора является стратегическим направлением, где Россия обладает серьезными конкурентными преимуществами. "Наши агротехнологии вызывают интерес у партнеров из стран ЕАЭС, Азии и Африки. Это направление, где мы можем не только укреплять экспортный потенциал, но и формировать новые модели международного сотрудничества в сфере продовольственной безопасности", – заключил глава ТПП РФ.
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Путин заявил о планах использовать ИИ в сельском хозяйстве
12 октября, 00:10
 
