Хуситы заявили, что сами производят все оружие - РИА Новости, 21.10.2025
19:17 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/husity-2049686254.html
Хуситы заявили, что сами производят все оружие
Хуситы заявили, что сами производят все оружие - РИА Новости, 21.10.2025
Хуситы заявили, что сами производят все оружие
Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они обладают развитой военной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:17:00+03:00
2025-10-21T19:17:00+03:00
в мире
йемен
иран
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg
https://ria.ru/20241115/pentagon-1983907980.html
йемен
иран
2025
Новости
в мире, йемен, иран, ансар алла
В мире, Йемен, Иран, Ансар Алла
Хуситы заявили, что сами производят все оружие

Хуситы заявили, что сами производят все оружие, от пистолетов до ракет

© AP PhotoХуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен. Архивное фото
ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они обладают развитой военной промышленностью и сами производят всё оружие - от пистолетов до ракет.
«

"Йемен в настоящее время занимает первое место в арабском мире по военно-техническому производству. Военная промышленность нашей страны производит всё: от пистолетов до автоматов Калашникова, артиллерийских орудий, снайперских винтовок, беспилотников и различных типов ракет", - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.

Аль-Хуси отметил, что ракетное производство хуситов "находится на пути непрерывного развития", а также наблюдается "значительный прогресс в создании беспилотников". Кроме того, как утверждает лидер хуситов, они "постоянно применяют инновации в военной промышленности и используют новые разработки".
Международно признанное правительство Йемена и арабские страны ранее неоднократно обвиняли хуситов в получении вооружения от Ирана.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Пентагон шокирован уровнем вооружения йеменских хуситов, пишут СМИ
15 ноября 2024, 11:18
15 ноября 2024, 11:18
 
В миреЙеменИранАнсар Алла
 
 
