Хуситы заявили, что сами производят все оружие
В мире, Йемен, Иран, Ансар Алла
Хуситы заявили, что сами производят все оружие, от пистолетов до ракет
ДОХА, 21 окт - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситов) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они обладают развитой военной промышленностью и сами производят всё оружие - от пистолетов до ракет.
"Йемен в настоящее время занимает первое место в арабском мире по военно-техническому производству. Военная промышленность нашей страны производит всё: от пистолетов до автоматов Калашникова, артиллерийских орудий, снайперских винтовок, беспилотников и различных типов ракет", - сказал он в эфире телеканала Al Masirah.
Аль-Хуси отметил, что ракетное производство хуситов "находится на пути непрерывного развития", а также наблюдается "значительный прогресс в создании беспилотников". Кроме того, как утверждает лидер хуситов, они "постоянно применяют инновации в военной промышленности и используют новые разработки".
Международно признанное правительство Йемена
и арабские страны ранее неоднократно обвиняли хуситов в получении вооружения от Ирана
