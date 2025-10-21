СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе

Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа

© Фото : соцсети Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС тайно участвует в формировании будущего правительства технократов в секторе Газа, что противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа, сообщила во вторник израильская гостелерадиокомпания Kan, не приведя источников.

ХАМАС назначил примерно половину министров технократического правительства, выбрав людей, поддерживающих группировку и ее принципы, пусть даже не явно и открыто. Палестинская администрация выбрала другую половину технократического правительства", - говорится в сообщении на сайте Kan.

По данным гостелерадиокомпании, арабские посредники осведомлены об участии ХАМАС в формировании будущего правительства в секторе Газа.

Фактически это позволит движению ХАМАС сохранить определенный контроль над сектором Газа даже после окончания войны, отмечает автор публикации.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими радикалами вступило в силу 10 октября 2025 года. Стороны в настоящее время реализуют первую фазу мирного плана президента США Дональда Трампа . Движение ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших. Израиль в свою очередь отвел свои войска к согласованной линии внутри сектора Газа и выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов.