Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:45 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/hamas-2049537570.html
СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе
СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе - РИА Новости, 21.10.2025
СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе
Палестинское движение ХАМАС тайно участвует в формировании будущего правительства технократов в секторе Газа, что противоречит мирному плану президента США... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:45:00+03:00
2025-10-21T10:45:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:340:960:880_1920x0_80_0_0_ba6a606d0f93335fd82ca509b1613bb5.jpg
https://ria.ru/20251015/izrail-2048502439.html
https://ria.ru/20251020/tramp-2049469167.html
израиль
сша
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049190789_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_156ec7348d3bd29fd58f367d3a3671b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе

Kan: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе вопреки плану Трампа

© Фото : соцсетиДым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : соцсети
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС тайно участвует в формировании будущего правительства технократов в секторе Газа, что противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа, сообщила во вторник израильская гостелерадиокомпания Kan, не приведя источников.
"ХАМАС назначил примерно половину министров технократического правительства, выбрав людей, поддерживающих группировку и ее принципы, пусть даже не явно и открыто. Палестинская администрация выбрала другую половину технократического правительства", - говорится в сообщении на сайте Kan.
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Израиле подготовят план разгрома ХАМАС при отказе от плана Трампа
15 октября, 23:36
По данным гостелерадиокомпании, арабские посредники осведомлены об участии ХАМАС в формировании будущего правительства в секторе Газа.
Фактически это позволит движению ХАМАС сохранить определенный контроль над сектором Газа даже после окончания войны, отмечает автор публикации.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими радикалами вступило в силу 10 октября 2025 года. Стороны в настоящее время реализуют первую фазу мирного плана президента США Дональда Трампа. Движение ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших. Израиль в свою очередь отвел свои войска к согласованной линии внутри сектора Газа и выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов.
План Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенной участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС
20 октября, 19:50
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала