СМИ: ХАМАС тайно формирует правительство технократов в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 окт – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС тайно участвует в формировании будущего правительства технократов в секторе Газа, что противоречит мирному плану президента США Дональда Трампа, сообщила во вторник израильская гостелерадиокомпания Kan, не приведя источников.
"ХАМАС назначил примерно половину министров технократического правительства, выбрав людей, поддерживающих группировку и ее принципы, пусть даже не явно и открыто. Палестинская администрация выбрала другую половину технократического правительства", - говорится в сообщении на сайте Kan.
По данным гостелерадиокомпании, арабские посредники осведомлены об участии ХАМАС в формировании будущего правительства в секторе Газа.
Фактически это позволит движению ХАМАС сохранить определенный контроль над сектором Газа даже после окончания войны, отмечает автор публикации.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими радикалами вступило в силу 10 октября 2025 года. Стороны в настоящее время реализуют первую фазу мирного плана президента США Дональда Трампа. Движение ХАМАС освободило всех живых заложников и постепенно возвращает тела погибших. Израиль в свою очередь отвел свои войска к согласованной линии внутри сектора Газа и выпустил из тюрем около двух тысяч палестинских заключенных, включая террористов.
План Трампа, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенной участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие официальные лица еврейского государства практически в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
