20:57 21.10.2025
KillNet: оборот маркетплейса БПЛА для ВСУ превысил два миллиарда долларов
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
© Fotolia / Andrey PopovХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Fotolia / Andrey Popov
Хакер за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Финансовый оборот взломанного российскими хакерами из группировки KillNet крупнейшего маркетплейса БПЛА ВСУ составил более 2,1 миллиарда долларов, следует из данных, переданных группировкой в распоряжение РИА Новости.
Оборот за 2024 год составил около 82 миллиардов гривен (более 2,1 миллиарда долларов США), следует из внутренней статистики маркетплейса.
Группа KillNet получила доступ к техническим характеристикам БПЛА и РЭБ ВСУ вместе с адресами поставок по всей Украине.
