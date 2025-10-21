Рейтинг@Mail.ru
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/hakery-2049701448.html
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ
Российские хаккеры из группировки KillNet получили технические характеристики БПЛА, продававшихся на крупнейшем маркетплейсе для ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:32:00+03:00
2025-10-21T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg
https://ria.ru/20251021/hakery-2049699105.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a56945cf8d026c591d7eed55b6375a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ

Российские хакеры получили ТТХ продававшихся на маркетплейсе для ВСУ БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российские хаккеры из группировки KillNet получили технические характеристики БПЛА, продававшихся на крупнейшем маркетплейсе для ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки с никнеймом KillMilk.
«
"BRAVE1 и украинский фонд стартапов USF открыл нам двери к более 1500 производителей по всей Украине. Также наш "крот" из министерства трансформации решил не останавливаться и слил нам всю документацию на все изделия БПЛА и РЭБ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках взлома были получены ТТХ таких моделей дронов как : "Скат", "Гор", Juj, "Тор", Archangel Sword, DaVinci , Iron sky , Frirt Cetus, F7 , Pixel, Sirko, "Гермес", комплекс FPV "Крук" и других.
Человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ
Вчера, 20:17
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала