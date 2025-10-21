https://ria.ru/20251021/hakery-2049701448.html
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ
Российские хаккеры из группировки KillNet получили технические характеристики БПЛА, продававшихся на крупнейшем маркетплейсе для ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T20:32:00+03:00
2025-10-21T20:32:00+03:00
2025-10-21T20:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:260:3008:1952_1920x0_80_0_0_b9b2f852c60e5c2337869eb8d8fe01e2.jpg
https://ria.ru/20251021/hakery-2049699105.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163865_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a56945cf8d026c591d7eed55b6375a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ
Российские хакеры получили ТТХ продававшихся на маркетплейсе для ВСУ БПЛА
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Российские хаккеры из группировки KillNet получили технические характеристики БПЛА, продававшихся на крупнейшем маркетплейсе для ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки с никнеймом KillMilk.
«
"BRAVE1 и украинский фонд стартапов USF открыл нам двери к более 1500 производителей по всей Украине
. Также наш "крот" из министерства трансформации решил не останавливаться и слил нам всю документацию на все изделия БПЛА и РЭБ", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках взлома были получены ТТХ таких моделей дронов как : "Скат", "Гор", Juj, "Тор", Archangel Sword, DaVinci , Iron sky , Frirt Cetus, F7 , Pixel, Sirko, "Гермес", комплекс FPV "Крук" и других.