Хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хакеры из группировки KillNet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с личными данными сотрудников, сообщил РИА Новости представитель ячейки с ником KillMilk.
"Нами были получены электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и Ф. И. О. продавцов", — сказал собеседник агентства.
Документация на украинские БПЛА из взломанной KillNet базы данных
Добытую базу данных он передал в распоряжение РИА Новости. Он уточнил, что получить к ней доступ удалось, взломав одно из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно полученным данным, финансовый оборот маркетплейса за 2024 год составил около 82 миллиардов гривен. В числе заказчиков фигурируют Служба безопасности Украины и Главное управление разведки. Помимо этого, были получены тактико-технические характеристики множества моделей беспилотников.
В августе Telegram-канал Mash сообщил о взломе хакерами базы данных Генштаба ВСУ. Из нее стало известно, что Киев с февраля 2022 года потерял убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона военнослужащих. Позднее KillNet подтвердила РИА Новости, что это она совершила взлом, уточнив, что доступ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
