Хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 21.10.2025 (обновлено: 21:45 21.10.2025)
Хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ
https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html
Наталья Макарова
Хакеры взломали базу данных продавцов дронов для ВСУ

Человек за компьютером
Человек за компьютером
Человек за компьютером
Человек за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Хакеры из группировки KillNet взломали базу данных крупнейшего маркетплейса производителей дронов для ВСУ с личными данными сотрудников, сообщил РИА Новости представитель ячейки с ником KillMilk.
"Нами были получены электронная почта, адреса лабораторий и номера телефонов и Ф. И. О. продавцов", — сказал собеседник агентства.

Документация на украинские БПЛА из взломанной KillNet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной хакерами Killnet базы данных

Документация на украинские БПЛА из взломанной KillNet базы данных

Добытую базу данных он передал в распоряжение РИА Новости. Он уточнил, что получить к ней доступ удалось, взломав одно из первых лиц Министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно полученным данным, финансовый оборот маркетплейса за 2024 год составил около 82 миллиардов гривен. В числе заказчиков фигурируют Служба безопасности Украины и Главное управление разведки. Помимо этого, были получены тактико-технические характеристики множества моделей беспилотников.
В августе Telegram-канал Mash сообщил о взломе хакерами базы данных Генштаба ВСУ. Из нее стало известно, что Киев с февраля 2022 года потерял убитыми и пропавшими без вести 1,7 миллиона военнослужащих. Позднее KillNet подтвердила РИА Новости, что это она совершила взлом, уточнив, что доступ был получен через рабочий компьютер руководителя департамента логистики.
Взлом базы данных Генштаба ВСУ группировкой KillNet
Стали известны подробности взлома базы данных Генштаба ВСУ
20 августа, 15:30
