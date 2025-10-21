Прокуратура потребовала уволить вице-мэра Нефтеюганска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Нефтеюганская межрайонная прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе внесла представление с требованием об увольнении из-за утраты доверия первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова, ранее арестованного по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

"Нефтеюганская межрайонная прокуратура внесла представление с требованием об увольнении вице-мэра Нефтеюганска из-за утраты доверия. Подтверждаем, представление внесено, но оно еще на рассмотрении", – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать ситуацию с Гусенковым.

"Двадцатого октября назначена служебная проверка, всю остальную информацию вы можете запросить у правоохранительных органов", – ответил в свою очередь РИА Новости глава Нефтеюганска Юрий Чекунов на вопрос, был ли отстранен от должности Гусенков.

В понедельник Гусенкова, ставшего фигурантом дела о превышении должностных полномочий, арестовали, сообщали РИА Новости в правоохранительных органах. Как уточнял агентству руководитель регионального исполнительного комитета партии " Единая Россия " Николай Заболотнев, на данный момент его членство в партии приостановлено.

Окружное управление СК РФ ранее уточняло, что в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, ему предъявлено обвинение. По данным следствия, фигурант в 2023 году поспособствовал реализации по заниженной стоимости и в нарушение порядка объектов недвижимости компании, учредителем которой является муниципалитет.