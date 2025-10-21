https://ria.ru/20251021/gurov-2049585717.html
Гуров рассказал, как молодежь должна использовать искусственный интеллект
Гуров рассказал, как молодежь должна использовать искусственный интеллект
Российская молодежь может и даже должна использовать искусственный интеллект, но с пониманием, что это только помощник, заявил руководитель Федерального... РИА Новости, 21.10.2025
москва
2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская молодежь может и даже должна использовать искусственный интеллект, но с пониманием, что это только помощник, заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.
"Важно, что искусственный интеллект за тебя все не сделает. Ты можешь и должен его использовать, но при этом у тебя должна быть своя голова на плечах, ты должен понимать, что это только помощник", - сказал Гуров
журналистам на площадке Всероссийского предпринимательского урока в Москве
Он отметил, что глупо отрицать новые технологии, наоборот, нужно научить молодежь грамотно ими пользоваться.
"Важно, чтобы каждый молодой человек научился свою идею упаковывать в продукт и этот продукт продавать на рынке", - добавил глава Росмолодежи.
Школьники в рамках Всероссийского предпринимательского урока, организаторами которого выступили в том числе Росмолодежь
и партия "Новые люди", представили свои проекты с использованием изображений, созданных ИИ.