Гуров рассказал, как молодежь должна использовать искусственный интеллект

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российская молодежь может и даже должна использовать искусственный интеллект, но с пониманием, что это только помощник, заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

« "Важно, что искусственный интеллект за тебя все не сделает. Ты можешь и должен его использовать, но при этом у тебя должна быть своя голова на плечах, ты должен понимать, что это только помощник", - сказал Гуров журналистам на площадке Всероссийского предпринимательского урока в Москве

Он отметил, что глупо отрицать новые технологии, наоборот, нужно научить молодежь грамотно ими пользоваться.

"Важно, чтобы каждый молодой человек научился свою идею упаковывать в продукт и этот продукт продавать на рынке", - добавил глава Росмолодежи.