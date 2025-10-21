ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Комитет предлагает рассмотреть законопроект в третьем чтении во вторник, 28 октября", - сказал Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб
22 сентября, 13:09