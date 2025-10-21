Рейтинг@Mail.ru
ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года - РИА Новости, 21.10.2025
16:42 21.10.2025
ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года
ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года - РИА Новости, 21.10.2025
ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года
Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на РИА Новости, 21.10.2025
общество
андрей картаполов
андрей красов
госдума рф
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
общество, андрей картаполов, андрей красов, госдума рф
Общество, Андрей Картаполов, Андрей Красов, Госдума РФ
ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года

ГД 28 октября может рассмотреть в третьем чтении проект о призыве в течение года

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Комитет предлагает рассмотреть законопроект в третьем чтении во вторник, 28 октября", - сказал Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Призывники во время получения вещевого довольствия перед отправкой в части Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Все призывники будут уволены в запас своевременно, заявил Генштаб
22 сентября, 13:09
 
Общество Андрей Картаполов Андрей Красов Госдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
