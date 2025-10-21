ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.