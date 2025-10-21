https://ria.ru/20251021/gosduma-2049603685.html
В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете
В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете - РИА Новости, 21.10.2025
В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете
Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту с маркировкой 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:21:00+03:00
2025-10-21T15:21:00+03:00
2025-10-21T15:21:00+03:00
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20250519/arest-2017858817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон немкин (депутат), госдума рф, общество
Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Общество
В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете
В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту для взрослых в Сети
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту с маркировкой 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения и очень аккуратного подхода, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете стоит ввести в России, такое мнение ранее выразил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения. О ее поддержке пока говорить очень рано", - написал Немкин в своем Telegram-канале
.
Депутат считает, что защита несовершеннолетних от опасного контента — важная задача, и нужно делать всё, чтобы предотвратить доступ подростков к материалам, которые могут повлиять на их психоэмоциональное развитие.
"Однако реализация подобной меры требует очень аккуратного подхода, чтобы обеспечить безопасность и защиту детей, но при этом не создать лишних ограничений", - заключил он.