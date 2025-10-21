В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту с маркировкой 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения и очень аккуратного подхода, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете стоит ввести в России, такое мнение ранее выразил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения. О ее поддержке пока говорить очень рано", - написал Немкин в своем Telegram-канале

Депутат считает, что защита несовершеннолетних от опасного контента — важная задача, и нужно делать всё, чтобы предотвратить доступ подростков к материалам, которые могут повлиять на их психоэмоциональное развитие.