В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете - РИА Новости, 21.10.2025
15:21 21.10.2025
В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете
В ГД оценили идею об идентификации для доступа к контенту 18+ в интернете
россия, антон немкин (депутат), госдума рф, общество
Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Общество
Здание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту с маркировкой 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения и очень аккуратного подхода, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете стоит ввести в России, такое мнение ранее выразил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Идея введения обязательной идентификации пользователей при доступе к контенту 18+ в интернете — это тема, которая требует внимательного обсуждения. О ее поддержке пока говорить очень рано", - написал Немкин в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что защита несовершеннолетних от опасного контента — важная задача, и нужно делать всё, чтобы предотвратить доступ подростков к материалам, которые могут повлиять на их психоэмоциональное развитие.
"Однако реализация подобной меры требует очень аккуратного подхода, чтобы обеспечить безопасность и защиту детей, но при этом не создать лишних ограничений", - заключил он.
19.05.2025
Блогера Алтуняна арестовали по делу о распространении порно
19 мая, 15:42
 
РоссияАнтон Немкин (депутат)Госдума РФОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
