Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными полномочиями при выявлении отдельных административных правонарушений.