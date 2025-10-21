https://ria.ru/20251021/gosduma-2049593165.html
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов - РИА Новости, 21.10.2025
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается наделение сотрудников следственных... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:54:00+03:00
2025-10-21T14:54:00+03:00
2025-10-21T14:54:00+03:00
общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20250723/putin-2030884067.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
Госдума приняла закон о полномочиях сотрудников ФСБ и следственных изоляторов