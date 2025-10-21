Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/gosduma-2049593165.html
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов - РИА Новости, 21.10.2025
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается наделение сотрудников следственных... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:54:00+03:00
2025-10-21T14:54:00+03:00
общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20250723/putin-2030884067.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Госдума приняла законопроект о полномочиях ФСБ и следственных изоляторов

Госдума приняла закон о полномочиях сотрудников ФСБ и следственных изоляторов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предусматривается наделение сотрудников следственных изоляторов и органов ФСБ России дополнительными полномочиями при выявлении отдельных административных правонарушений.
Законом устанавливается, что сотрудники следственных изоляторов и ФСБ смогут доставлять в служебные помещения указанных органов граждан, совершивших административные правонарушения, в том числе за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, ФСБ, Росгвардии или уголовно-исполнительной системы.
Кроме того, к таким нарушениям относятся передача или попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в местах лишения свободы, исправительных центрах или следственных изоляторах, а также самовольное проникновение на охраняемые объекты, включая объекты ФСБ, Росгвардии, СВР и МЧС России.
Законом также предусмотрено наделение должностных лиц ФСБ России полномочиями по административному задержанию и составлению протоколов об административных правонарушениях.
Рассматривать такие дела смогут следственные изоляторы.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин разрешил ФСБ создавать следственные изоляторы
23 июля, 16:37
 
ОбществоРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала