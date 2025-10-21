Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/gosduma-2049583093.html
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках - РИА Новости, 21.10.2025
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции и... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:11:00+03:00
2025-10-21T14:11:00+03:00
россия
хабаровский край
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
https://ria.ru/20251021/byudzhet-2049562309.html
https://realty.ria.ru/20251016/gosduma-2048607562.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, хабаровский край, госдума рф
Россия, Хабаровский край, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о запрете продажи вейпов и табака на остановках

Госдума приняла в I чтении проект о запрете продажи табака на остановках

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается запретить продажу табачной продукции и никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента законодательной думой Хабаровского края. Изменение предлагается внести в статью 19 закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья и правительство РФ поддержали данную инициативу.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Госдума приняла проект корректировки федерального бюджета
Вчера, 12:51
Законопроектом предлагается запретить розничную торговлю табачной продукцией и никотинсодержащей продукцией на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Авторы инициативы отмечают, что розничная торговля данной продукцией в павильонах, размещенных на остановочных пунктах общественного транспорта, способствует доступности такого товара для населения, в первую очередь для молодежи, поскольку часто данные павильоны расположены вблизи учебных заведений.
Кроме того, добавляется, что продажа такой продукции на остановках общественного транспорта увеличивает риск пассивного курения, что особенно опасно для детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями.
В настоящее время в России запрещена розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Госдума отклонила проект об ужесточении продажи алкоголя и табака
16 октября, 14:03
 
РоссияХабаровский крайГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала