13:36 21.10.2025
Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму
Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму
Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму

Госдума приняла закон об исполнении решений по экстремизму во II и III чтениях

Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается законодательно закрепить обязательность исполнения решений межведомственного органа по противодействию экстремизму.
Инициативу в Госдуму внесло правительство РФ.
В документе отмечается, что предлагаемое законом изменение закрепляет обязательность исполнения решений межведомственного органа, созданного на федеральном уровне и обеспечивающего координацию деятельности органов власти и самоуправления по противодействию экстремистской деятельности, и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.
