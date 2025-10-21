https://ria.ru/20251021/gosduma-2049571047.html
Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму
Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму - РИА Новости, 21.10.2025
Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается законодательно закрепить обязательность исполнения решений... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:36:00+03:00
2025-10-21T13:36:00+03:00
2025-10-21T13:38:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20251021/proekt-2049566356.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму
Госдума приняла закон об исполнении решений по экстремизму во II и III чтениях
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается законодательно закрепить обязательность исполнения решений межведомственного органа по противодействию экстремизму.
Инициативу в Госдуму
внесло правительство РФ
.
В документе отмечается, что предлагаемое законом изменение закрепляет обязательность исполнения решений межведомственного органа, созданного на федеральном уровне и обеспечивающего координацию деятельности органов власти и самоуправления по противодействию экстремистской деятельности, и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.