Госдума приняла закон об обязательном исполнении решений по экстремизму

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, которым предлагается законодательно закрепить обязательность исполнения решений межведомственного органа по противодействию экстремизму.

В документе отмечается, что предлагаемое законом изменение закрепляет обязательность исполнения решений межведомственного органа, созданного на федеральном уровне и обеспечивающего координацию деятельности органов власти и самоуправления по противодействию экстремистской деятельности, и реализацию государственной политики в области противодействия экстремизму.