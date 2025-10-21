В Госдуме назвали отказ ЕС от российского газа курсом на саморазрушение

По его словам, что бы ни говорили европейские политики, их страны очень сильно зависят от российского газа.

"На сегодня экономика стран ЕС и Совет ЕС - это словно лебедь и щука, каждый из которых тянет в свою сторону. В ЕС сами плетут веревку для того, чтобы подвесить свою экономику", - сказал депутат.