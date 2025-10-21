В Госдуме назвали отказ ЕС от российского газа курсом на саморазрушение

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Отказ Евросоюза от импорта российского газа является курсом на саморазрушение экономик европейских стран, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
В понедельник Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. Одновременно Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию.
"Совет Евросоюза сделал подсечку собственной экономики и отказом от российского газа взял курс на саморазрушение экономик европейских стран. В ЕС очень, видимо, хотят отгородиться от России. Вот и посмотрим через несколько лет, чем это закончится и к чему приведет эта ущербная тактика, особенно когда дома мебель инеем покроется", - сказал Белик.
По его словам, что бы ни говорили европейские политики, их страны очень сильно зависят от российского газа.
"На сегодня экономика стран ЕС и Совет ЕС - это словно лебедь и щука, каждый из которых тянет в свою сторону. В ЕС сами плетут веревку для того, чтобы подвесить свою экономику", - сказал депутат.