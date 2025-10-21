В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Госдуме предложили разрешить признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом, соответствующий проект закона есть в распоряжении РИА Новости.

"Направляю для предоставления заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации", - сказано в сопроводительном письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина (есть в распоряжении РИА Новости).

Также проект был направлен председателю ЦБ на предварительную правовую оценку.

"Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 34 и 36 Семейного кодекса Российской Федерации (далее Семейный кодекс РФ), которые предусматривают отнесение цифровой валюты, приобретённой кем-либо из супругов во время брака, к общему имуществу супругов, а также отнесение цифровой валюты, приобретённой одним из супругов до брака или по безвозмездным сделкам во время брака, к имуществу непосредственно супруга", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).

Автор проекта отмечает, что в условиях цифровизации экономики всё больше граждан Российской Федерации используют цифровую валюту как форму инвестиций и накоплений.