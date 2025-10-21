Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом - РИА Новости, 21.10.2025
01:17 21.10.2025
В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом
В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом - РИА Новости, 21.10.2025
В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом
В Госдуме предложили разрешить признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом, соответствующий проект закона есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2025
общество
россия
игорь антропенко (депутат)
эльвира набиуллина
михаил мишустин
госдума рф
единая россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, игорь антропенко (депутат), эльвира набиуллина, михаил мишустин, госдума рф, единая россия, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Россия, Игорь Антропенко (депутат), Эльвира Набиуллина, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единая Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме предложили признавать криптовалюту совместно нажитым имуществом

Депутат Антропенко предложил признать криптовалюту совместно нажитым имуществом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Госдуме предложили разрешить признавать криптовалюту совместно нажитым в браке имуществом, соответствующий проект закона есть в распоряжении РИА Новости.
Автором законопроекта выступил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия"). Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
"Направляю для предоставления заключения правительства Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации", - сказано в сопроводительном письме на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина (есть в распоряжении РИА Новости).
Также проект был направлен председателю ЦБ на предварительную правовую оценку.
"Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 34 и 36 Семейного кодекса Российской Федерации (далее Семейный кодекс РФ), которые предусматривают отнесение цифровой валюты, приобретённой кем-либо из супругов во время брака, к общему имуществу супругов, а также отнесение цифровой валюты, приобретённой одним из супругов до брака или по безвозмездным сделкам во время брака, к имуществу непосредственно супруга", - сказано в пояснительной записке к проекту (есть в распоряжении РИА Новости).
Автор проекта отмечает, что в условиях цифровизации экономики всё больше граждан Российской Федерации используют цифровую валюту как форму инвестиций и накоплений.
"Отсутствие регулирования правового режима таких активов в семейных отношениях и бракоразводном процессе создаёт риск ущемления имущественных прав одного из супругов, что не согласуется с положениями статьи 19 Конституции Российской Федерации, закрепляющей равенство перед законом и судом, а также равноправие мужчины и женщины", - добавляется в пояснительной записке к проекту.
ОбществоРоссияИгорь Антропенко (депутат)Эльвира НабиуллинаМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
