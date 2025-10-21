Рейтинг@Mail.ru
Внук де Голля осудил позицию Франции по украинскому конфликту
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 21.10.2025
Внук де Голля осудил позицию Франции по украинскому конфликту
Внук де Голля осудил позицию Франции по украинскому конфликту - РИА Новости, 21.10.2025
Внук де Голля осудил позицию Франции по украинскому конфликту
Франция не может участвовать в урегулировании конфликта на Украине из-за агрессивной политики французских властей, выразил мнение в беседе с РИА Новости внук... РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
париж
шарль де голль
лев толстой (писатель)
франция
украина
париж
Внук де Голля осудил позицию Франции по украинскому конфликту

Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Франция не может участвовать в урегулировании конфликта на Украине из-за агрессивной политики французских властей, выразил мнение в беседе с РИА Новости внук экс-президента Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
"Я бы очень хотел, чтобы Франция (по конфликту на Украине - ред.) могла играть ту роль, которую всегда играла в урегулировании конфликтов и в дипломатических вопросах. К сожалению, такое положение не достигается с той полемикой, агрессивностью, которые проявило правительство Франции", - сказал собеседник агентства на полях празднования 20-летия канала Russia Today.
Говоря об утраченной роли Франции как посредника, де Голль отметил, в частности, подписание в Париже в 1973 году мирного соглашения для завершения конфликта во Вьетнаме.
Боевая работа расчета РСЗО 9К55 Град-1 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Окончательный крах". На Западе поразились случившемуся в Донбассе
Вчера, 00:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаПарижШарль де ГолльЛев Толстой (писатель)
 
 
