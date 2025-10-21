Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию - РИА Новости, 21.10.2025
02:43 21.10.2025
Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию
Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию - РИА Новости, 21.10.2025
Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию
в мире, россия, сша, германия, скотт бессент, владимир путин, министерство финансов сша
В мире, Россия, США, Германия, Скотт Бессент, Владимир Путин, Министерство финансов США
Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию

Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию и Иран

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем призвал Европу усилить давление на Россию и Иран, сообщили в американском ведомстве.
"Министр Бессент подчеркнул, что администрация ожидает, что Европа будет активно усиливать давление "Большой семерки" на Россию", - говорится в распространенном релизе минфина США.
Кроме того, чиновники обсудили планируемую поддержку Украины со стороны Евросоюза.
Бессент на встрече с Клингбайлем также подчеркнул стремление Вашингтона ввести дополнительные санкции против Ирана совместно с Берлином и другими европейскими союзниками.
В минфине отметили, что встреча министров финансов США и Германии прошла еще на прошлой неделе, однако сообщение о ее итогах ведомство распространило только в понедельник вечером по времени Вашингтона.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В миреРоссияСШАГерманияСкотт БессентВладимир ПутинМинистерство финансов США
 
 
