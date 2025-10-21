Глава Минфина США призвал ЕС усилить давление на Россию

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем призвал Европу усилить давление на Россию и Иран, сообщили в американском ведомстве.
Кроме того, чиновники обсудили планируемую поддержку Украины со стороны Евросоюза.
Бессент на встрече с Клингбайлем также подчеркнул стремление Вашингтона ввести дополнительные санкции против Ирана совместно с Берлином и другими европейскими союзниками.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.