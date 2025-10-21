Мерца сравнили с Геббельсом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подвергся критике со стороны отдельных меньшинств в Германии за высказывание о миграции как проблеме в "облике (немецких) городов", из-за чего его сравнили с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом и анонсировали акции протеста.

В начале прошлой недели Мерц заявил, что правительство ФРГ работает над исправлением ситуации в миграционной сфере, но, по его словам, сохраняется проблема миграции в "облике (немецких) городов". Несколько дней спустя Мерц отказался пояснить, что именно он имел ввиду, но посоветовал интересующимся обратиться с этим вопросом к своим дочерям, чтобы получить, по его словам, "довольно четкий и ясный ответ". Тем не менее, высказывание Мерца об инокультурном элементе в облике немецких городов вызвало осуждение как со стороны политических партий, включая партнера по правящей коалиции партии СДПГ, так и местной общественности, которые сочли его слова "расистскими и дискриминационными".

В частности, известный в Германии исламист Джо Ададе Боатенг также выступил с критикой в адрес Мерца, опубликовав в сети Х видеопост. В нем он предположил, что "слишком много видимого ислама на улицах" немецких городов вряд ли понравилось бы Мерцу, после чего поставил его в один ряд с нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом . Боатенг в 2024 год выступил одним из организаторов демонстрации в Гамбурге с участием местных мусульман. Порядка 1000 человек выступили в ходе этой акции в Германии, требуя создания халифата.

В свою очередь, активистка по защите окружающей среды и климата Луиза Нойбауэр опубликовала в запрещенной в РФ сети Instagram* пост с призывом к спонтанной акции протеста перед центральным офисом партии ХДС Берлине из-за высказывания Мерца.

"В этой стране нас, дочерей, около 40 миллионов. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы о нашей безопасности заботились…но мы совершенно не хотим, чтобы нас использовали в качестве предлога или оправдания для заявлений, которые, в конечном счете, были просто дискриминационными, расистскими и глубоко оскорбительными", - написала в своем аккаунте Нойбауэр.

По информации телеканала NTV, анонсированная Нойбауэр акция под названием "Феминистский митинг: мы — дочери" запланирована на вечер вторника, в ней примут участие, предварительно, 300 человек.

Также движение Fridays for Future анонсировало на среду акцию протеста из-за высказываний Мерца у штаб-квартиры партии ХДС в Киле, на севере Германии. Число участников не сообщается.

Как пишет NTV, как минимум одна акция протеста в связи с высказыванием Мерца ранее уже состоялась в Берлине. Так, в минувшее воскресенье у Бранденбургских ворот прошел митинг под лозунгом "Брандмауэр вверх! Облик городов — это мы". По данным телеканала, в ней приняли участие "сотни людей, которые вышли на демонстрацию в поддержку разнообразия и против расизма".

Так называемой политики брандмауэра придерживается в ФРГ правящий блок ХДС/ХСС в отношении правой партии "Альтернатива для Германии", с которой исключаются любые формы сотрудничества, а все ее инициативы подвергаются бойкоту.