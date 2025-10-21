ГД приняла поправки о сроке явки в военкомат по электронной повестке

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которой закрепляется, что срок явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней с даты ее размещения.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о призыве на военную службу в течение календарного года. Законопроект был внесен в Думу 22 июля. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов . В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

Поправками закрепляется срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, который не может превышать 30 дней с даты размещения такой повестки.

Призывная комиссия наделяется правом принимать решение о выдаче отсрочки от призыва на военную службу, решение об освобождении от исполнения воинской обязанности или решение об освобождении от призыва на военную службу без личной явки призывника на заседание призывной комиссии.

Военкоматы наделяются правом выдавать гражданам выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.