Вэнс не знает, кто будет управлять Газой - РИА Новости, 21.10.2025
Вэнс не знает, кто будет управлять Газой
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не знает, кто в конечном итоге будет управлять Газой. РИА Новости, 21.10.2025
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не знает, кто в конечном итоге будет управлять Газой.
"Я не знаю ответа на этот вопрос", - заявил Вэнс журналистам в Израиле
, трансляцию вели американские телеканалы.
Он сказал, что создается структура управления, которая будет гибкой по отношению к тому, как станут развиваться события. Вэнс заявил, что необходимо убедиться, что палестинцы будут жить в Газе, но Израилю нужно гарантировать безопасность, а уже потом решать вопросы формирования власти.