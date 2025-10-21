Рейтинг@Mail.ru
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.10.2025
18:40 21.10.2025
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американских военных не будет в Газе. РИА Новости, 21.10.2025
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс

Вэнс: сил США в секторе Газа не будет

Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американских военных не будет в Газе.
"Американских сил на земле Газы не будет", - заявил Вэнс журналистам в Израиле.
Трансляцию вели американские телеканалы.
