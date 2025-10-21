https://ria.ru/20251021/gaza-2049679184.html
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американских военных не будет в Газе. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
сша
израиль
Американских сил в Газе не будет, заявил Вэнс
Вэнс: сил США в секторе Газа не будет