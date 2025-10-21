https://ria.ru/20251021/gaza-2049678583.html
Ситуация в Газе развивается лучше, чем ожидалось, заявил Вэнс
Ситуация в Газе развивается лучше, чем ожидалось, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.10.2025
Ситуация в Газе развивается лучше, чем ожидалось, заявил Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что исполнение мирной сделки по Газе продвигается "лучше, чем он ожидал", несмотря на сохраняющуюся сложность конфликта. РИА Новости, 21.10.2025
Ситуация в Газе развивается лучше, чем ожидалось, заявил Вэнс
Вэнс: ситуация в Газе развивается лучше, чем ждали, несмотря на сложный конфликт