В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Количество погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 24% за 9 месяцев 2025 года, сообщается в Количество погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 24% за 9 месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"За 9 месяцев на территории города зарегистрировано 6100 дорожно-транспортных происшествий, в которых 191 человек погиб и 6823 получили ранения. Отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 8,1%, числа погибших и пострадавших на 23,9% и 7% соответственно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что преобладающими видами аварий, в которых погибли и пострадали люди, стали столкновения транспорта (более 2,7 тысячи) и наезды на пешеходов (более 1,8 тысячи).