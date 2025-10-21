https://ria.ru/20251021/gai-2049537961.html
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП - РИА Новости, 21.10.2025
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП
Количество погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 24% за 9 месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:03:00+03:00
2025-10-21T11:03:00+03:00
2025-10-21T11:03:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg
https://ria.ru/20251021/moskva-2049536999.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0dd1de419fbfadc3139856361329e987.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП
ГАИ: с января количество погибших в ДТП в Москве снизилось на 24%
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Количество погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 24% за 9 месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале
столичной Госавтоинспекции.
"За 9 месяцев на территории города зарегистрировано 6100 дорожно-транспортных происшествий, в которых 191 человек погиб и 6823 получили ранения. Отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 8,1%, числа погибших и пострадавших на 23,9% и 7% соответственно", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что преобладающими видами аварий, в которых погибли и пострадали люди, стали столкновения транспорта (более 2,7 тысячи) и наезды на пешеходов (более 1,8 тысячи).
Чаше всего к ДТП вели несоблюдение дистанции (1015), несоблюдение очередности проезда (1008), несоответствие скорости конкретным условиям движения (997), пояснили в столичной Госавтоинспекции.