Рейтинг@Mail.ru
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/gai-2049537961.html
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП - РИА Новости, 21.10.2025
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП
Количество погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 24% за 9 месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T11:03:00+03:00
2025-10-21T11:03:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg
https://ria.ru/20251021/moskva-2049536999.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0dd1de419fbfadc3139856361329e987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве с начала года почти на четверть снизилось число погибших в ДТП

ГАИ: с января количество погибших в ДТП в Москве снизилось на 24%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Инспектор ГИБДД . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Количество погибших в ДТП в Москве снизилось почти на 24% за 9 месяцев 2025 года, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"За 9 месяцев на территории города зарегистрировано 6100 дорожно-транспортных происшествий, в которых 191 человек погиб и 6823 получили ранения. Отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 8,1%, числа погибших и пострадавших на 23,9% и 7% соответственно", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что преобладающими видами аварий, в которых погибли и пострадали люди, стали столкновения транспорта (более 2,7 тысячи) и наезды на пешеходов (более 1,8 тысячи).
Чаше всего к ДТП вели несоблюдение дистанции (1015), несоблюдение очередности проезда (1008), несоответствие скорости конкретным условиям движения (997), пояснили в столичной Госавтоинспекции.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Москва стала удобнее для жизни, считают в Германии
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала