FT рассказала о раздражении европейцев выбором Венгрии местом для саммита - РИА Новости, 21.10.2025
10:40 21.10.2025
FT рассказала о раздражении европейцев выбором Венгрии местом для саммита
в мире
будапешт
венгрия
россия
владимир путин
дональд трамп
евросоюз
встреча путина и трампа в будапеште
будапешт
венгрия
россия
в мире, будапешт, венгрия, россия, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Будапешт, Венгрия, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейцы, раздраженные выбором Венгрии для проведения саммита лидеров России и США, вынуждены ухмыляться сквозь зубы, говоря, что все в порядке, сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
"Никому это не нравится... Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что всё в порядке", - цитирует издание одного из дипломатов ЕС.
Financial Times подчеркивает, что выбор Венгрии встревожил и раздражил европейских политиков.
Другой европейский дипломат заявил, что на встрече глав МИД европейских стран в Люксембурге в понедельник некоторые официальные лица "отметили, что одна сделка в Будапеште уже была достигнута, и она закончилась для Украины не так уж хорошо", и добавил, что "история имеет свойство повторяться".
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Политолог оценил предложение Трампа провести саммит в Будапеште
20 октября, 15:14
 
