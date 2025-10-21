FT рассказала о раздражении европейцев выбором Венгрии местом для саммита

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейцы, раздраженные выбором Венгрии для проведения саммита лидеров России и США, вынуждены ухмыляться сквозь зубы, говоря, что все в порядке, сообщает издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
"Никому это не нравится... Мы все ухмыляемся сквозь зубы, говоря, что всё в порядке", - цитирует издание одного из дипломатов ЕС.
Financial Times подчеркивает, что выбор Венгрии встревожил и раздражил европейских политиков.
Другой европейский дипломат заявил, что на встрече глав МИД европейских стран в Люксембурге в понедельник некоторые официальные лица "отметили, что одна сделка в Будапеште уже была достигнута, и она закончилась для Украины не так уж хорошо", и добавил, что "история имеет свойство повторяться".
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
