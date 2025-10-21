Рейтинг@Mail.ru
08:30 21.10.2025
Армия США привлекла частных инвесторов для модернизации, пишет FT
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Армия США обратилась к крупнейшим частным инвесторам с просьбой предоставить консультации по возможным стратегическим проектам, которые помогут модернизировать инфраструктуру армии на сумму 150 миллиардов долларов США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на министра американской армии Дэниела Дрисколла.
"Армия США обратилась к частным инвестиционным группам, включая Apollo, Carlyle, KKR и Cerberus, с просьбой представить крупные стратегические проекты, которые помогут профинансировать модернизацию инфраструктуры на сумму 150 миллиардов долларов", - говорится в публикации.
Кроме того, Дрисколл заявил изданию, что он попросил разработать "умные модели финансирования или уникальные модели финансирования", чтобы помочь удовлетворить потребности армии.
Он добавил, что проекты могут включать центры обработки данных и предприятия по переработке редкоземельных металлов, а также могут подразумевать обмен федеральным правительством земли на вычислительные мощности или продукцию, полученную в результате переработки редкоземельных металлов.
Министр также заявил, что армия хочет создать запас критически важных минералов из-за решения Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Белом доме рассказали, сколько инвестируют в проекты по минералам
20 октября, 20:45
 
