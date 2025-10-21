ФСИН опровергла данные об ограничениях в получении Поповым посылок

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Распространяемая в СМИ информация о якобы ограничениях в получении посылок бывшим замминистра обороны РФ Павлом Поповым не соответствует действительности, сообщает пресс-бюро ФСИН России.

"Распространяемая в СМИ информация о якобы ограничениях в получении посылок обвиняемым П. Поповым не соответствует действительности. В соответствии с правилами внутреннего распорядка при получении вещей в посылках и их хранении учитывается общий вес, и имеются соответствующие ограничения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что две последние передачи Попов получил 30 сентября и 7 октября. В настоящее время ему в соответствии с действующими нормами предоставлена возможность хранить предметы, вещи и продукты питания общим весом 50 килограммов.

"Состояние здоровья обвиняемого П. Попова оценивается как удовлетворительное. Медицинскую помощь получает в полном объеме, согласно имеющимися показаниями и рекомендациям врачей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в адрес руководства учреждения обвиняемый с жалобами на условия содержания не обращался, добавляется в релизе.

Попов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (получение взятки, мошенничество, незаконное хранение оружия, служебный подлог и превышение должностных полномочий). Расследование дела завершено, сторона защиты заканчивает ознакомление с 56 томами текста. Вину генерал не признает.

По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров и директор парка " Патриот " Вячеслав Ахмедов совершили многомиллионное хищение бюджетных денег, внеся в документацию ложные сведения о выполненных строительных работах в парке. Также в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников "Патриота", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Кроме того, считают в СК , в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при ведении строительных работ.

В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество на сумму свыше 100 миллионов рублей, отмечали в СК. В рамках дела у Попова из дома изъяты незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.