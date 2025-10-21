Главарь банды националистов потребовал от ФСИН 88 тысяч рублей

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный за убийства главарь банды националистов Алексей Воеводин через суд требовал взыскать со ФСИН 88 тысяч рублей из-за утраченных наручных часов марки Tevise, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что принадлежащие Воеводину часы Tevise при пересылке из колонии в ЯНАО в СИЗО Москвы были уничтожены. По мнению заявителя, сотрудники ФСИН якобы перепутали адрес, часы вернулись отправителю, но их никто не забрал с почты. В конечном итоге они были уничтожены оператором почтовой связи как невостребованные, следует из материалов.

В иске Воеводин подчеркнул, что сотрудниками ФСИН было допущено бездействие, которое привело к утрате имущества, в этой связи он направил в суд иск о компенсации причиненного вреда в размере 88 тысяч 14 рублей.

Суд в ЯНАО установил, что УФСИН России по региону не принимало часы на хранение, а значит и не должно было хранить и пересылать их по почте посылкой по новому месту отбывания Воеводиным наказания. Кроме того, осужденному направлялись ответы на запросы о предоставлении информации о том, были ли направлены часы по новому адресу после убытия Воеводина из колонии.

Суд в ЯНАО оставил иск националиста без удовлетворения, а также взыскал с него 300 рублей государственной пошлины, решение вступило в силу, заключается в материалах.