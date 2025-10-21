https://ria.ru/20251021/fsin-2049516572.html
Главарь банды националистов потребовал от ФСИН 88 тысяч рублей
Главарь банды националистов потребовал от ФСИН 88 тысяч рублей
Главарь банды националистов потребовал от ФСИН 88 тысяч рублей
Пожизненно осужденный за убийства главарь банды националистов Алексей Воеводин через суд требовал взыскать со ФСИН 88 тысяч рублей из-за утраченных наручных...
Главарь банды националистов потребовал от ФСИН 88 тысяч рублей
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пожизненно осужденный за убийства главарь банды националистов Алексей Воеводин через суд требовал взыскать со ФСИН 88 тысяч рублей из-за утраченных наручных часов марки Tevise, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что принадлежащие Воеводину
часы Tevise при пересылке из колонии в ЯНАО в СИЗО Москвы
были уничтожены. По мнению заявителя, сотрудники ФСИН
якобы перепутали адрес, часы вернулись отправителю, но их никто не забрал с почты. В конечном итоге они были уничтожены оператором почтовой связи как невостребованные, следует из материалов.
В иске Воеводин подчеркнул, что сотрудниками ФСИН было допущено бездействие, которое привело к утрате имущества, в этой связи он направил в суд иск о компенсации причиненного вреда в размере 88 тысяч 14 рублей.
Суд в ЯНАО установил, что УФСИН России
по региону не принимало часы на хранение, а значит и не должно было хранить и пересылать их по почте посылкой по новому месту отбывания Воеводиным наказания. Кроме того, осужденному направлялись ответы на запросы о предоставлении информации о том, были ли направлены часы по новому адресу после убытия Воеводина из колонии.
Суд в ЯНАО оставил иск националиста без удовлетворения, а также взыскал с него 300 рублей государственной пошлины, решение вступило в силу, заключается в материалах.
Воеводин в 2011 году приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд пришел к выводу, что он возглавлял группировку, которая занималась убийствами и нападениями на иностранцев, виновными были признаны еще 11 человек. Группировка была создана в 2003 году Воеводиным совместно с Дмитрием Боровиковым, убитым позднее при задержании.