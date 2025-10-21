https://ria.ru/20251021/fsb-2049536049.html
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ - РИА Новости, 21.10.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ
ФСБ РФ опубликовала видео задержания в Москве подозреваемого в передаче СБУ данных о российских военных объектах. РИА Новости, 21.10.2025
Задержание россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани
Видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани, публикует ФСБ.
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ
ФСБ показала задержание в Москве подозреваемого в передаче Киеву данных о ПВО