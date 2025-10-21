Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ - РИА Новости, 21.10.2025
10:36 21.10.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ
ФСБ РФ опубликовала видео задержания в Москве подозреваемого в передаче СБУ данных о российских военных объектах. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:36:00+03:00
2025-10-21T10:36:00+03:00
2025
Задержание россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани
Видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани, публикует ФСБ.
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в передаче данных СБУ

ФСБ показала задержание в Москве подозреваемого в передаче Киеву данных о ПВО

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ФСБ РФ опубликовала видео задержания в Москве подозреваемого в передаче СБУ данных о российских военных объектах.
Ранее в спецслужбе сообщил, что в Москве задержан подозреваемый в передаче Украине сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов министерства обороны РФ, а также в предоставлении координат местности для наведения ракет и БПЛА.
На кадрах показан момент задержания подозреваемого на улице города.
ФСБ показала кадры задержания мужчины, подозреваемого в подготовке теракта
20 октября, 10:37
