В Москве задержали мужчину по делу о госизмене
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене - РИА Новости, 21.10.2025
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене
В Москве задержали подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о размещении объектов ПВО и координат для наведения ракет и дронов, сообщил Центр... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:51:00+03:00
2025-10-21T09:51:00+03:00
2025-10-21T13:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
москва
украина
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене
В Москве задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о ПВО