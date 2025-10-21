Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 21.10.2025 (обновлено: 13:31 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/fsb-2049529190.html
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене - РИА Новости, 21.10.2025
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене
В Москве задержали подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о размещении объектов ПВО и координат для наведения ракет и дронов, сообщил Центр... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:51:00+03:00
2025-10-21T13:31:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049536276_0:100:891:601_1920x0_80_0_0_142c0055ded10946d32b386a1b318002.jpg
https://ria.ru/20251021/tatarstan-2049528143.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049536276_0:17:891:685_1920x0_80_0_0_0802e0efa9116f2951e6723a7dd9d281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В Москве задержали мужчину по делу о госизмене

В Москве задержали мужчину, передававшего Киеву сведения о ПВО

© ЦОС ФСБ РФКадр видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани
Кадр видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© ЦОС ФСБ РФ
Кадр видео задержания в Москве россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО в Подмосковье и на Кубани
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Москве задержали подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о размещении объектов ПВО и координат для наведения ракет и дронов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Москве задержан гражданин России 1999 года рождения, подозреваемый в совершении государственной измены", — говорится в релизе.

По информации ФСБ, в 2019-2020 годах фигурант выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях и налаживал контакты с военными, боевиками одного из запрещенных в России националистических формирований и сотрудниками СБУ.
После начала специальной военной операции он передавал украинским кураторам данные о дислокации средств ПВО и других военных объектов в Подмосковье и Краснодарском крае, а также координаты для наведения ракет и беспилотников.
Следственный отдел столичного управления ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене. Суд отправил задержанного под стражу. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Татарстане трех подростков обвинили в совершении теракта
Вчера, 09:41
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала