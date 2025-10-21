Рейтинг@Mail.ru
21.10.2025
20:12 21.10.2025
Расходы ФРГ на пособия по безработице выросли на 240 миллионов евро
Расходы ФРГ на пособия по безработице выросли на 240 миллионов евро - РИА Новости, 21.10.2025
Расходы ФРГ на пособия по безработице выросли на 240 миллионов евро
Расходы ФРГ на пособия по безработице в первом полугодии 2025 года выросли на 240 миллионов евро по сравнению с предыдущим полугодием и составили 23,55... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
германия
фридрих мерц
bild
в мире, германия, фридрих мерц, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Bild
Расходы ФРГ на пособия по безработице выросли на 240 миллионов евро

Bild: расходы Германии на пособия по безработице выросли на 240 млн евро

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Расходы ФРГ на пособия по безработице в первом полугодии 2025 года выросли на 240 миллионов евро по сравнению с предыдущим полугодием и составили 23,55 миллиарда евро, сообщил таблоид Bild со ссылкой на статистику федерального агентства по трудоустройству Германии.
"Согласно статистике федерального агентства по трудоустройству, общая сумма запросов на выплаты с января по июнь 2025 года включительно составила около 23,55 миллиарда евро. В предыдущем полугодии, то есть с июля по декабрь 2024 года, этот показатель еще составлял около 23,31 миллиарда евро. Таким образом, плюс около 240 миллионов евро", - пишет таблоид.
Отмечается, что текущие планы правительства по реформе системы выплат пособия по безработице Bürgergeld, по расчетам таблоида, предусматривают экономию всего около 86 миллионов евро в будущем году.
"Это значит, что текущее увеличение примерно на 240 миллионов евро (всего за шесть месяцев) в 2,79 раза превышает запланированную экономию за весь следующий год!", - делает вывод Bild.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства. Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.
Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение базового социального пособия в Германии, есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ФРГ разрушит свою экономику, увеличив расходы на оборону, считает эксперт
19 июня, 20:30
 
В миреГерманияФридрих МерцBild
 
 
Версия 2023.1 Beta
