Расходы ФРГ на пособия по безработице выросли на 240 миллионов евро

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Расходы ФРГ на пособия по безработице в первом полугодии 2025 года выросли на 240 миллионов евро по сравнению с предыдущим полугодием и составили 23,55 миллиарда евро, сообщил таблоид Bild со ссылкой на статистику федерального агентства по трудоустройству Германии.
"Согласно статистике федерального агентства по трудоустройству, общая сумма запросов на выплаты с января по июнь 2025 года включительно составила около 23,55 миллиарда евро. В предыдущем полугодии, то есть с июля по декабрь 2024 года, этот показатель еще составлял около 23,31 миллиарда евро. Таким образом, плюс около 240 миллионов евро", - пишет таблоид.
Отмечается, что текущие планы правительства по реформе системы выплат пособия по безработице Bürgergeld, по расчетам таблоида, предусматривают экономию всего около 86 миллионов евро в будущем году.
"Это значит, что текущее увеличение примерно на 240 миллионов евро (всего за шесть месяцев) в 2,79 раза превышает запланированную экономию за весь следующий год!", - делает вывод Bild.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о достижении договоренностей в правящей коалиции по вопросу ужесточения правил для получателей базового социального пособия в Германии и лишения всех выплат уклоняющихся от трудоустройства. Как пояснил Мерц, при выплате базового социального пособия (сейчас это пособие по безработице Bürgergeld) государство будет исходить в будущем в первую очередь из стремления его получателя вернуться к активной трудовой деятельности. Новые правила предусматривают, что если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости или отказывается от работы, то это обернется для него значительным сокращением выплат вплоть до их полного прекращения.
Таблоид Bild ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Право на получение базового социального пособия в Германии, есть у трудоспособных лиц, получающих низкий доход или вообще не имеющих такового. Ежемесячная выплата пособия на одного человека составляет до 563 евро.