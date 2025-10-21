Рейтинг@Mail.ru
Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области - РИА Новости, 21.10.2025
Тульская область
 
20:29 21.10.2025
Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области
Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области - РИА Новости, 21.10.2025
Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области
Тульская область станет постоянной площадкой для проведения форума "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 21.10.2025
Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области

Тульская область станет постоянным местом проведения форума "Инженеры будущего"

Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Туле. 21 октября 2025
Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Туле. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в Туле. 21 октября 2025
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Тульская область станет постоянной площадкой для проведения форума "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба облправительства.
Решение было принято на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, оно состоялось во вторник. В нем принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Международный молодежный форум "Инженеры будущего" проводится в регионе уже четыре года. Председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов предложил закрепить за областью статус постоянной площадки форума.
«
"Думаю, пришло время заменить временную регистрацию форума на Тульской земле на постоянную прописку, учитывая, какое значение имеет этот регион для отечественного оборонно-промышленного комплекса и в целом машиностроения", – приводятся слова Чемезова на сайте организации.
Как отметили в пресс-службе регправительства, ранее каждый год форум принимали регионы команд-победителей.
"Для нас очень важно, что именно в Тульской области появилась еще одна возможность для развития молодых талантов, профессионального взаимодействия и формирования будущего инженерного поколения", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба облправительства.
Отмечается, что в 2025 году впервые одновременно с форумом прошла профильная инженерная смена в детском оздоровительном лагере "Звездный". Ее участниками стали 275 ребят – победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" и дети сотрудников промышленных предприятий. В следующем году такую смену планируется провести с 23 июня по 13 июля.
В рамках заседания в состав бюро был принят Миляев. Как отметил глава Союза машиностроителей, решение о включении в состав губернатора Тульской области укрепит позиции форума и позволит вывести его на новый уровень.
 
