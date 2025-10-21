Форум "Инженеры будущего" будет постоянно проходить в Тульской области

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Тульская область станет постоянной площадкой для проведения форума "Инженеры будущего", сообщает пресс-служба облправительства.

Дмитрий Миляев. Решение было принято на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, оно состоялось во вторник. В нем принял участие губернатор Тульской области

Международный молодежный форум "Инженеры будущего" проводится в регионе уже четыре года. Председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов предложил закрепить за областью статус постоянной площадки форума.

« "Думаю, пришло время заменить временную регистрацию форума на Тульской земле на постоянную прописку, учитывая, какое значение имеет этот регион для отечественного оборонно-промышленного комплекса и в целом машиностроения", – приводятся слова Чемезова на сайте организации.

Как отметили в пресс-службе регправительства, ранее каждый год форум принимали регионы команд-победителей.

"Для нас очень важно, что именно в Тульской области появилась еще одна возможность для развития молодых талантов, профессионального взаимодействия и формирования будущего инженерного поколения", – подчеркнул Миляев, его слова приводит пресс-служба облправительства.

Отмечается, что в 2025 году впервые одновременно с форумом прошла профильная инженерная смена в детском оздоровительном лагере "Звездный". Ее участниками стали 275 ребят – победители и призеры многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" и дети сотрудников промышленных предприятий. В следующем году такую смену планируется провести с 23 июня по 13 июля.