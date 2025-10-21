Юрист предупредила о новом порядке взыскания долгов с граждан

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба с 1 ноября получит право взыскивать долги с граждан без суда, рассказала РИА Новости исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.
"С 1 ноября 2025 года налоговая служба получит право взыскивать долги с граждан без суда. Новый порядок распространяется именно на физических лиц - тех, кто не оплатил имущественные, земельные, транспортные налоги или НДФЛ, отражённые в уведомлениях ФНС", - рассказала Романова.
Юрист напомнила, что ранее налоговая служба должна была обращаться в суд, ждать исполнительного листа, а потом направлять документы приставам. Она также рассказала, как выглядит механизм взыскания долга с неплательщиков налогов без суда.
"Инспекция выносит решение о взыскании, размещает его в специальном реестре, а через семь дней направляет поручение в банки. Банк обязан исполнить его так же, как исполнительный документ, и списать деньги со счёта должника в пользу бюджета. Гражданин получает уведомление через личный кабинет ФНС или на портале "Госуслуги". Если денег на счетах нет, налоговая может перейти к взысканию за счёт наличных или имущества, но только после соблюдения всей установленной процедуры", - пояснила Романова.
Как объяснила юрист, под автоматическое списание подпадают любые денежные средства на счетах - в рублях, иностранной валюте, на электронных кошельках, а также на счетах в цифровом рубле и обезличенных металлических счетах. Романова обратила внимание и на действующие ограничения: под автоматическое списание не подпадают имущество для повседневного использования и социальные выплаты, которые защищены законом об исполнительном производстве.
Кроме того, юрист дала рекомендации гражданам на случай, если налог начислен неправомерно.
"Он вправе подать возражения или жалобу. В этом случае взыскание пойдёт уже через суд, и налоговая не сможет списывать средства автоматически. Но если возражений нет, решение вступает в силу, и процесс идёт без участия приставов", - подчеркнула Романова.
Юрист также рассказала, можно ли погасить налоговую задолженность с помощью оформленного кредита.
"В теории - да, но на практике это работает только при трёх условиях: во‑первых, банк должен вам кредит одобрить, а для этого обычно нужны подтверждённые доходы и кредитная история; во‑вторых, получить деньги и успеть ими рассчитаться с налоговой нужно до того, как инспекция направит поручение в банк - как только поручение действует, любые поступления на счёт будут направлены на погашение долга; в‑третьих, даже если вы погасите долг кредитом, у вас появится обязанность регулярно выплачивать банку - если для выплат используются неофициальные доходы или их нет вовсе, риск нового взыскания или банкротства остаётся", - предупредила Романова.
Гражданам, у которых есть долги по налогам, юрист посоветовала заранее проверить уведомления в личном кабинете, сверить суммы начислений и добровольно закрыть задолженности.