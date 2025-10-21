Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредила о новом порядке взыскания долгов с граждан - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:24 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/fns-2049496944.html
Юрист предупредила о новом порядке взыскания долгов с граждан
Юрист предупредила о новом порядке взыскания долгов с граждан - РИА Новости, 21.10.2025
Юрист предупредила о новом порядке взыскания долгов с граждан
Федеральная налоговая служба с 1 ноября получит право взыскивать долги с граждан без суда, рассказала РИА Новости исполнительный директор профессиональной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T02:24:00+03:00
2025-10-21T02:24:00+03:00
жилье
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834132880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ea5963fa2930d9217547419d5d3d74c.jpg
https://ria.ru/20251010/nalogi-2047407171.html
https://ria.ru/20250914/nalog-2041758480.html
https://ria.ru/20250808/nalogi-2034043720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834132880_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c3fa422f494d76f380cc6d26440d99ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги, общество, россия
Жилье, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги, Общество, Россия
Юрист предупредила о новом порядке взыскания долгов с граждан

Юрист Романова: ФНС с 1 ноября получит право взыскивать долги без суда

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Федеральной налоговой службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба с 1 ноября получит право взыскивать долги с граждан без суда, рассказала РИА Новости исполнительный директор профессиональной юридической группы АИД Екатерина Романова.
"С 1 ноября 2025 года налоговая служба получит право взыскивать долги с граждан без суда. Новый порядок распространяется именно на физических лиц - тех, кто не оплатил имущественные, земельные, транспортные налоги или НДФЛ, отражённые в уведомлениях ФНС", - рассказала Романова.
Рассчет налога - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Адвокат предупредил об удержании долгов по налогам из зарплаты
10 октября, 02:15
Юрист напомнила, что ранее налоговая служба должна была обращаться в суд, ждать исполнительного листа, а потом направлять документы приставам. Она также рассказала, как выглядит механизм взыскания долга с неплательщиков налогов без суда.
«
"Инспекция выносит решение о взыскании, размещает его в специальном реестре, а через семь дней направляет поручение в банки. Банк обязан исполнить его так же, как исполнительный документ, и списать деньги со счёта должника в пользу бюджета. Гражданин получает уведомление через личный кабинет ФНС или на портале "Госуслуги". Если денег на счетах нет, налоговая может перейти к взысканию за счёт наличных или имущества, но только после соблюдения всей установленной процедуры", - пояснила Романова.
Как объяснила юрист, под автоматическое списание подпадают любые денежные средства на счетах - в рублях, иностранной валюте, на электронных кошельках, а также на счетах в цифровом рубле и обезличенных металлических счетах. Романова обратила внимание и на действующие ограничения: под автоматическое списание не подпадают имущество для повседневного использования и социальные выплаты, которые защищены законом об исполнительном производстве.
Кроме того, юрист дала рекомендации гражданам на случай, если налог начислен неправомерно.
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Финансист рассказал об отмене одного важного налога
14 сентября, 02:17
"Он вправе подать возражения или жалобу. В этом случае взыскание пойдёт уже через суд, и налоговая не сможет списывать средства автоматически. Но если возражений нет, решение вступает в силу, и процесс идёт без участия приставов", - подчеркнула Романова.
Юрист также рассказала, можно ли погасить налоговую задолженность с помощью оформленного кредита.
«
"В теории - да, но на практике это работает только при трёх условиях: во‑первых, банк должен вам кредит одобрить, а для этого обычно нужны подтверждённые доходы и кредитная история; во‑вторых, получить деньги и успеть ими рассчитаться с налоговой нужно до того, как инспекция направит поручение в банк - как только поручение действует, любые поступления на счёт будут направлены на погашение долга; в‑третьих, даже если вы погасите долг кредитом, у вас появится обязанность регулярно выплачивать банку - если для выплат используются неофициальные доходы или их нет вовсе, риск нового взыскания или банкротства остаётся", - предупредила Романова.
Гражданам, у которых есть долги по налогам, юрист посоветовала заранее проверить уведомления в личном кабинете, сверить суммы начислений и добровольно закрыть задолженности.
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Россиян предупредили о важности проверки личного кабинета налогоплательщика
8 августа, 02:15
 
ЖильеФедеральная налоговая служба (ФНС России)НалогиОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала