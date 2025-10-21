Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство в кондитерском деле

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Соревнования по компетенции "Кондитерское дело" на финале чемпионата "Профессионалы", который начнется 29 ноября в Санкт-Петербурге, станут площадкой, где от молодых специалистов потребуется продемонстрировать знания технологий в сочетании с творческим подходом, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.

По словам главного эксперта компетенции Ирины Жуковой, современный кондитер должен быть и технологом, и художником.

"Чтобы стать успешным кондитером, финалистам Чемпионата необходимо обладать не только любовью к своей профессии, но и пониманием свойств различных продуктов, знанием технологии приготовления выпечных полуфабрикатов, кремов, кондитерских изделий, а также различных техник сборки изделий и декорирования", – приводит пресс-служба слова Жуковой.

Эксперт отмечает, что профессиональные перспективы финалистов обширны: они могут устроиться в кондитерские цеха или рестораны, а со временем стать шеф-кондитерами или открыть собственное дело.

Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники, получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.