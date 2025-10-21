Рейтинг@Mail.ru
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство в кондитерском деле
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
19:59 21.10.2025
Финалисты чемпионата "Профессионалы" покажут мастерство в кондитерском деле
Соревнования по компетенции "Кондитерское дело" на финале чемпионата "Профессионалы", который начнется 29 ноября в Санкт-Петербурге, станут площадкой, где от... РИА Новости, 21.10.2025
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Соревнования по компетенции "Кондитерское дело" на финале чемпионата "Профессионалы", который начнется 29 ноября в Санкт-Петербурге, станут площадкой, где от молодых специалистов потребуется продемонстрировать знания технологий в сочетании с творческим подходом, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
По словам главного эксперта компетенции Ирины Жуковой, современный кондитер должен быть и технологом, и художником.
Финалисты чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Эксперт оценил уровень финалистов чемпионата высоких технологий
20 октября, 11:00
"Чтобы стать успешным кондитером, финалистам Чемпионата необходимо обладать не только любовью к своей профессии, но и пониманием свойств различных продуктов, знанием технологии приготовления выпечных полуфабрикатов, кремов, кондитерских изделий, а также различных техник сборки изделий и декорирования", – приводит пресс-служба слова Жуковой.
Эксперт отмечает, что профессиональные перспективы финалистов обширны: они могут устроиться в кондитерские цеха или рестораны, а со временем стать шеф-кондитерами или открыть собственное дело.
Чемпионат "Профессионалы" проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники, получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Тулаев рассказал о роли компетенции чемпионата высоких технологий
20 октября, 10:00
 
Профессионалы. Сделано в России
Чемпионат «Профессионалы»
 
 
