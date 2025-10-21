Рейтинг@Mail.ru
Фермерам Сургутского района за год выплатили 200 миллионов рублей
21.10.2025
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
07:52 21.10.2025
Фермерам Сургутского района за год выплатили 200 миллионов рублей
Сельхозпроизводителям Сургутского района Югры с начала 2025 года выплатили 200 миллионов рублей поддержки, а общий объем запланированной поддержки на текущий... РИА Новости, 21.10.2025
Уборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
СУРГУТ, 21 окт – РИА Новости. Сельхозпроизводителям Сургутского района Югры с начала 2025 года выплатили 200 миллионов рублей поддержки, а общий объем запланированной поддержки на текущий год составит 345 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"За девять месяцев текущего года фермеры муниципалитета произвели около 5 тысяч тонн мяса, около 1 тысячи тонн молока, выловили и переработали свыше 500 тонн рыбы, вырастили около 50 тонн картофеля. Большая часть продукции отмечена знаком качества "Сделано в Югре". В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" с начала года производителям выплачено порядка 200 миллионов рублей поддержки, а общий объем финансирования на 2025 год составляет 345 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, продемонстрировать свои достижения и представить различную продукцию собственного производства фермеры Сургутского района смогут уже в декабре на конкурсе "Лучшие вкусы Югры-2025", который пройдет в рамках традиционной выставки-ярмарки "Товары Земли Югорской". За звание лучших поборется порядка 200 аграриев, 15 из которых производители Сургутского района.
Также Андрей Трубецкой отметил, что Сургутский район регулярно добивается высоких результатов на окружном конкурсе. Так, в 2024 году одним из победителей признали "Обь-регион" с вареными и копчеными колбасами, а ООО "Дикоросы Югры" получило сертификат соответствия Роскачества "Органик".
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
 
