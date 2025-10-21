Фермерам Сургутского района за год выплатили 200 миллионов рублей

СУРГУТ, 21 окт – РИА Новости. Сельхозпроизводителям Сургутского района Югры с начала 2025 года выплатили 200 миллионов рублей поддержки, а общий объем запланированной поддержки на текущий год составит 345 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"За девять месяцев текущего года фермеры муниципалитета произвели около 5 тысяч тонн мяса, около 1 тысячи тонн молока, выловили и переработали свыше 500 тонн рыбы, вырастили около 50 тонн картофеля. Большая часть продукции отмечена знаком качества "Сделано в Югре". В рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса" с начала года производителям выплачено порядка 200 миллионов рублей поддержки, а общий объем финансирования на 2025 год составляет 345 миллионов рублей", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.