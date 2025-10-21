Страны Европы подстрекают киевский режим к продолжению войны, заявил Песков

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили прокомментировать заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией.
"Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
Ранее на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде (Узбекистан) Нарышкин сообщил, что европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы.