Рейтинг@Mail.ru
Страны Европы подстрекают киевский режим к продолжению войны, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 21.10.2025 (обновлено: 13:22 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/evropa-2049560130.html
Страны Европы подстрекают киевский режим к продолжению войны, заявил Песков
Страны Европы подстрекают киевский режим к продолжению войны, заявил Песков - РИА Новости, 21.10.2025
Страны Европы подстрекают киевский режим к продолжению войны, заявил Песков
Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:41:00+03:00
2025-10-21T13:22:00+03:00
россия
европа
дмитрий песков
сергей нарышкин
нато
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251015/evropa-2048460380.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, дмитрий песков, сергей нарышкин, нато, украина
Россия, Европа, Дмитрий Песков, Сергей Нарышкин, НАТО, Украина
Страны Европы подстрекают киевский режим к продолжению войны, заявил Песков

Песков обвинил Европу в подстрекательстве Киева к продолжению конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Страны Европы сейчас подстрекают киевский режим на продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили прокомментировать заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о подготовке европейских членов НАТО к войне с Россией.
"Европейцы, наоборот, всячески подстрекают киевский режим на продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
Ранее на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде (Узбекистан) Нарышкин сообщил, что европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Европа хочет, чтобы конфликт на Украине стал "войной Трампа", заявил Лавров
15 октября, 18:27
 
РоссияЕвропаДмитрий ПесковСергей НарышкинНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала