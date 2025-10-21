Как бы ни старалась старушка Европа дистанцироваться от всего российского, но все равно во многом живет по заветам нашей народной мудрости. Как гласит известная поговорка, обещанного три года ждут, вот и Евросоюз спустя три полных календаря с момента начала антироссийской санкционной эквилибристики все-таки решился. Совет Европейского союза принял постановление, согласно которому с 1 января 2026 года вводится полный запрет на транзит российского природного газа через территорию ЕС в третьи страны. Помимо этого, в стадии обсуждения находится аналогичный запрет — только уже на покупку и импорт российской нефти. Как обещают евробюрократы, это ограничение в случае согласования может вступить в силу с 1 января, но уже 2028 года.

Событие сие, естественно, преподносится, как долгожданное торжество ослепительной свободы, России же предлагается посыпать голову траурным пеплом и потихоньку отползать с Донбасса в сторону кладбища, так как этот удар ну уж точно обрушит российскую экономику и лишит Кремль денег для дальнейшего ведения СВО.

Реальность, как водится, несколько расходится с эмоциональным лейтмотивом и политической подачей. Давайте разбираться, потому что в изложении западных СМИ больше тумана, чем ясности.

Вводимые ограничения подразумевают полную остановку транзитной прокачки российского природного газа в интересах третьих стран. Поскольку Европа — это традиционная конечная точка и бывший главный потребитель наших углеводородов, запрет в первую очередь коснется Великобритании , куда голубое топливо заходило по северной оконечности континента и далее через Ла-Манш . Был ли данный шаг согласован с Лондоном (или стал для него сюрпризом) — доподлинно не известно, но правительство Кира Стармера изначально подчеркивало свое стремление полностью отойти от потребления российских углеводородов. Забавная тонкость состоит в том, что Великобритания напрямую наш трубный газ не покупает уже давно, а приобретает его у европейских посредников, то есть после его документальной "очистки", когда "авторитарный" газ Москвы превращается в "демократические" молекулы свободы Бельгии или Нидерландов

Государства еврозоны обязаны с нового года полностью прекратить покупки российского трубопроводного газа, но им оставлен достаточно широкий коридор для маневра. Срок начала эмбарго условный, так как в документе сказано, что в рамках действующих краткосрочных контрактов, заключенных до июня текущего года, европейские покупатели могут качать российский газ до июня 2026 года. Если же у отдельных стран есть долгосрочные контракты, то они могут совершенно законно импортировать российские энергоресурсы вплоть до 2028 года.

Касательно газа сжиженного конкретных решений пока нет. Промежуточно заявлено, что в процессе обсуждения очередного, 19-го пакета санкций против нашей страны, помимо всего прочего, рассматривается возможность запретить покупку российского СПГ. Ограничение если и вступит в силу, то не ранее 2027 года.

И уж совсем на дальнем фоне внимания осталась российская нефть. Вскользь сообщается, что Брюссель хотел бы обложить дополнительными пошлинами черное золото, поставляемое в интересах Венгрии Словакии по южной ветке МНП "Дружба", но это пока лишь намерения из финансово-политической области, когда одновременно хочется и денег, и наказать возмутителей европейского спокойствия.

В целом принятое решение больше похоже на декларативную имитацию политического курса, так как в устанавливаемых заслонах осознанно оставлены километровые прорехи, да и сами требования очень уж размытые и необязательные. Складывается впечатление, что в Брюсселе решили отыграть театральное представление, чтобы сохранить лицо и не только.

Судите сами.

Чиновник, объявляя о новых ограничительных мерах, сразу же старательно подчеркнул, что Совет Европы оставляет за собой право приостанавливать собственный запрет на неопределенный срок в случаях, если будут иметь место сложности с поставками природного газа из других источников. Идеальная юридическая казуистика, когда вроде бы эмбарго вводится, но при этом его в любой момент можно остановить на некоторое время. Скажем, до конца отопительного сезона или летом, когда проводится традиционное заполнение подземных хранилищ, что приводит к не менее традиционному росту биржевых цен.

Далее сугубо факты.

Поставки трубопроводного газа из России в Европу ведутся по единственному маршруту — через " Турецкий поток ". За прошлый год загруженность магистрали выросла на 14 процентов, всего же на юг ушло более 32 миллиардов кубометров голубого топлива. Тогда ЕС ввел против нашей страны три пакета санкций, в 2025-м — еще два, правда, это никак не помешало странам еврозоны в летние месяцы покупать рекордный 51 миллион кубометров в сутки, показав рост месяц к месяцу более чем на 35 процентов. Взволнованную западную общественность поспешили успокоить, сообщив, что основной объем уходит в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Но именно это пояснение и стало отмычкой, открывшей сундук скрытых смыслов, плотно укутанный в толстое одеяло юридических формулировок.

На столе имеется следующий расклад.

Евросоюз сам себе выдал индульгенцию на покупку российского газа на случай тяжелой ситуации в экономике и энергетике. Загрузка "Турецкого потока" постоянно возрастает. На дне Балтики лежит технически исправная вторая нитка газопровода " Северный поток — 2 ", запустить прокачку по ней можно в сжатые сроки, все упирается в получение лицензии от немецкого Министерства экономики и защиты климата (BMWK). Германия при этом является самой пострадавшей страной в экономическом плане, а юридических обоснований у Берлина для запуска процедуры лицензирования пруд пруди.

Хроника событий с момента начала СВО прямо свидетельствует, что альтернативных источников поставок газа Евросоюз так и не нашел. Привозимый из-за океана СПГ дорог и лишь купирует, но не решает проблему энергодефицита. В документе тщательно оговаривается запрет прямых покупок у России, но ничего не говорится о покупке углеводородов у третьих стран. Натурный опыт Украины доказывает, что все необходимое можно покупать у таких богатейших ресурсами стран, как Швейцария Сербия или Турция . Ловкость рук, несколько электронных подписей — и вот уже газ в трубе из российского превращается в турецкий.

К слову, эту схему Евросоюз без лишней огласки использует давно.

Когда только пошли первые разговоры о необходимости эмбарго на ввоз российского СПГ, французский топливный гигант TotalEnergies сразу заявил, что свою долю в проекте " Ямал СПГ " не продаст, так как ее тут же национализирует Москва и тем самым только укрепит свой финансовый потенциал. А чтобы соблюсти видимость европейского единства, TotalEnergies привозила и продавала российский СПГ через биржу TTF, то есть через столь любимый на Западе механизм свободного рынка и с автоматической юридической очисткой.