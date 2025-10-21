Евраев рассказал о льготах для инвесторов, восстанавливающих памятники

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Инвесторы могут получить льготные кредиты на восстановление объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Для инвесторов, готовых вкладываться в восстановление памятников архитектуры, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, действует специальная программа льготного кредитования со ставкой всего 9% годовых. Это беспрецедентные условия, которые позволяют сохранять наше историческое наследие без финансовой перегрузки владельцев", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

Он пригласил инвесторов "активно воспользоваться данными возможностями", отметив, что программа льготного кредитования проектов по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реализуется в России по поручению президента Владимира Путин.

Руководитель государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева, чьи слова приводит пресс-служба, рассказала, что данная инициатива направлена на поддержку проектов во всех регионах России и призвана стимулировать частные инвестиции в сферу охраны культурного наследия.

"Если собственник не содержит историческое здание в надлежащем виде, как того требует закон, объект изымают и выставляют на торги. Проходит аукцион, где побеждает тот, кто предложил самую высокую цену. Победитель выплачивает предложенную сумму, однако почти все эти деньги можно вернуть", – цитирует пресс-служба слова и.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елены Ермоловой.

По ее словам, победителю по результатам аукциона возвращается стоимость восстановительных работ, но не более суммы, полученной в результате торгов.