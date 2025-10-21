Рейтинг@Mail.ru
Евраев рассказал о льготах для инвесторов, восстанавливающих памятники
Ярославская область
 
11:57 21.10.2025
Евраев рассказал о льготах для инвесторов, восстанавливающих памятники
Евраев рассказал о льготах для инвесторов, восстанавливающих памятники
Инвесторы могут получить льготные кредиты на восстановление объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 21.10.2025
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
ярославская область
россия
Евраев рассказал о льготах для инвесторов, восстанавливающих памятники

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Инвесторы могут получить льготные кредиты на восстановление объектов культурного наследия в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Для инвесторов, готовых вкладываться в восстановление памятников архитектуры, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, действует специальная программа льготного кредитования со ставкой всего 9% годовых. Это беспрецедентные условия, которые позволяют сохранять наше историческое наследие без финансовой перегрузки владельцев", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Он пригласил инвесторов "активно воспользоваться данными возможностями", отметив, что программа льготного кредитования проектов по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, реализуется в России по поручению президента Владимира Путин.
Руководитель государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области Светлана Охинцева, чьи слова приводит пресс-служба, рассказала, что данная инициатива направлена на поддержку проектов во всех регионах России и призвана стимулировать частные инвестиции в сферу охраны культурного наследия.
"Если собственник не содержит историческое здание в надлежащем виде, как того требует закон, объект изымают и выставляют на торги. Проходит аукцион, где побеждает тот, кто предложил самую высокую цену. Победитель выплачивает предложенную сумму, однако почти все эти деньги можно вернуть", – цитирует пресс-служба слова и.о. министра имущественных отношений Ярославской области Елены Ермоловой.
По ее словам, победителю по результатам аукциона возвращается стоимость восстановительных работ, но не более суммы, полученной в результате торгов.
"Практически всегда стоимость восстановления объекта культурного наследия выше его рыночной цены, поэтому победителю возвращаются почти все средства. Удерживаются только расходы на оценку имущества и проведение публичных торгов, а также НДС", - пояснила Ермолова.
