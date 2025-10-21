Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил о намерении Европы ввести "железный занавес" против России - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/es-2049722948.html
Вучич заявил о намерении Европы ввести "железный занавес" против России
Вучич заявил о намерении Европы ввести "железный занавес" против России - РИА Новости, 21.10.2025
Вучич заявил о намерении Европы ввести "железный занавес" против России
Европа хочет ввести "железный занавес" против России и не уважает нейтралитет других стран и желание проводить самостоятельную политику, заявил президент Сербии РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:30:00+03:00
2025-10-21T23:30:00+03:00
в мире
сербия
россия
европа
александр вучич
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20251021/es-2049718051.html
сербия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, европа, александр вучич, оон, нато
В мире, Сербия, Россия, Европа, Александр Вучич, ООН, НАТО
Вучич заявил о намерении Европы ввести "железный занавес" против России

Вучич: Европа хочет ввести железный занавес против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Европа хочет ввести "железный занавес" против России и не уважает нейтралитет других стран и желание проводить самостоятельную политику, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич во вторник вечером принял участии в торжественном собрании на 17-летие правящей Сербской прогрессивной партии в городе Зренянин на северо-востоке страны.
"Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить (железный – ред.) занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику. Никто в мире не счастлив из-за политики, которую проводит Сербия, кроме граждан Сербии. Потому что проводим ее из-за вас и всех остальных граждан Сербии, политику, которая только ради нашей страны, и мы не служим никому, никогда не будем служить никому другому", - заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг.
В обращении к гражданам 2 марта 2022 года Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине, те, что не предполагают санкции и не планируют отчуждать имущество российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Парламент Сербии в 2007 году принял резолюцию о военном нейтралитете государства, в том же году делегация Скупщины в ПА НАТО получила статус ассоциированного члена.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Фицо призвал ЕС сделать все, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась
Вчера, 22:45
 
В миреСербияРоссияЕвропаАлександр ВучичООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала