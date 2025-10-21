Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейские лидеры, очевидно, будут разрабатывать план по срыву возможного российско-американского саммита в Будапеште, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат считает, что европейские лидеры пытаются превратить украинский конфликт в "войну Трампа", не гнушаясь политическими манипуляциями и провокациями".

"Истеблишмент Старого Света намерен путем лести и лжи навязать Трампу новую аферу, аналогичную Минским соглашениям, чтобы за ширмой договоренностей о прекращении огня перевооружить бандеровский режим и реанимировать проект "Антироссия". И все это – за счет экспроприации российских резервов", - заключил он.