Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейские лидеры, очевидно, будут разрабатывать план по срыву возможного российско-американского саммита в Будапеште, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии и Дании поддержали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине и переговорах по текущей линии соприкосновения, сообщила во вторник канцелярия финского президента, опубликовав заявление лидеров стран.
"Сходка в Лондоне в формате "коалиции желающих" будет разрабатывать план по срыву возможного российско-американского саммита в Будапеште. Это становится все более очевидным с учетом фона в западных мейнстрим-медиа. И эти, с позволения сказать, "политические деятели" хотят "место за столом переговоров". Зачем? Чтобы добиться перманентной эскалации конфликта до "последнего украинца". Отойдите, наконец, не мешайте реальным усилиям по урегулированию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что европейские лидеры пытаются превратить украинский конфликт в "войну Трампа", не гнушаясь политическими манипуляциями и провокациями".
"Истеблишмент Старого Света намерен путем лести и лжи навязать Трампу новую аферу, аналогичную Минским соглашениям, чтобы за ширмой договоренностей о прекращении огня перевооружить бандеровский режим и реанимировать проект "Антироссия". И все это – за счет экспроприации российских резервов", - заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что тема возможности остановки войск РФ и Украины по текущей линии фронта неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов России и США. По словам Пескова, позиция РФ по теме остановки войск по линии соприкосновения не меняется.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.