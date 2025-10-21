Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште
Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште - РИА Новости, 21.10.2025
Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште
Европейские лидеры, очевидно, будут разрабатывать план по срыву возможного российско-американского саммита в Будапеште, заявил председатель комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.10.2025
в мире, россия, украина, будапешт, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), дмитрий песков, госдума рф, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Будапешт, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Песков, Госдума РФ, НАТО, Евросоюз
Слуцкий рассказал о планах ЕС сорвать саммит в Будапеште

Слуцкий: европейские лидеры попытаются сорвать возможные переговоры РФ и США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейские лидеры, очевидно, будут разрабатывать план по срыву возможного российско-американского саммита в Будапеште, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Лидеры Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии, Норвегии и Дании поддержали предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня на Украине и переговорах по текущей линии соприкосновения, сообщила во вторник канцелярия финского президента, опубликовав заявление лидеров стран.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена, утверждает NBC
Вчера, 18:16
"Сходка в Лондоне в формате "коалиции желающих" будет разрабатывать план по срыву возможного российско-американского саммита в Будапеште. Это становится все более очевидным с учетом фона в западных мейнстрим-медиа. И эти, с позволения сказать, "политические деятели" хотят "место за столом переговоров". Зачем? Чтобы добиться перманентной эскалации конфликта до "последнего украинца". Отойдите, наконец, не мешайте реальным усилиям по урегулированию", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что европейские лидеры пытаются превратить украинский конфликт в "войну Трампа", не гнушаясь политическими манипуляциями и провокациями".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Не будет выбора". На Западе выступили с жестким заявлением об Украине
Вчера, 15:00
"Истеблишмент Старого Света намерен путем лести и лжи навязать Трампу новую аферу, аналогичную Минским соглашениям, чтобы за ширмой договоренностей о прекращении огня перевооружить бандеровский режим и реанимировать проект "Антироссия". И все это – за счет экспроприации российских резервов", - заключил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что тема возможности остановки войск РФ и Украины по текущей линии фронта неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов России и США. По словам Пескова, позиция РФ по теме остановки войск по линии соприкосновения не меняется.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Сикорский сделал дерзкое заявление о Путине перед саммитом в Будапеште
Вчера, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаБудапештДональд ТрампЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий ПесковГосдума РФНАТОЕвросоюз
 
 
