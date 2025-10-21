МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Антироссийская политика Евросоюза фактически губит европейские страны, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой", — высказался он.
Политик добавил, что европейцы "должны прикончить ЕС", пока он не разрушил их жизни.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.