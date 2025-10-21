Рейтинг@Mail.ru
"Должны прикончить". Во Франции высказались о планах против России - РИА Новости, 21.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 21.10.2025 (обновлено: 20:56 21.10.2025)
"Должны прикончить". Во Франции высказались о планах против России
Антироссийская политика Евросоюза фактически губит европейские страны, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 21.10.2025
специальная военная операция на украине
"Должны прикончить". Во Франции высказались о планах против России

Филиппо призвал покончить с ЕС, пока антироссийские планы не уничтожили Европу

Мужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Антироссийская политика Евросоюза фактически губит европейские страны, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он все больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой", — высказался он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Вернуть Крым". Заявление Трампа об Украине поразило японцев
Вчера, 19:38
Политик добавил, что европейцы "должны прикончить ЕС", пока он не разрушил их жизни.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Женщина держит флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лидеры ЕС выступили с призывом по линии фронта на Украине
Вчера, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияФранцияМоскваФлориан ФилиппоВладимир ПутинЕвросоюзУкраина
 
 
