Канада и Британия могут присоединиться к решению ЕС по российским активам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 21.10.2025 (обновлено: 21:55 21.10.2025)
Канада и Британия могут присоединиться к решению ЕС по российским активам
Предложение Еврокомиссии по предоставлению Киеву нового кредита под замороженные в Европе российские суверенные активы не предполагает их конфискацию, заявил в... РИА Новости, 21.10.2025
Канада и Британия могут присоединиться к решению ЕС по российским активам

БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. Предложение Еврокомиссии по предоставлению Киеву нового кредита под замороженные в Европе российские суверенные активы не предполагает их конфискацию, заявил в Европарламенте еврокомиссар Валдис Домбровскис.
"Это предложение не содержит конфискацию российских активов", — сообщил он.
По словам еврокомиссара, Канада и Великобритания уже выразили готовность присоединиться к новому предложению Еврокомиссии по использованию замороженных на их территории российских суверенных активов для нового кредита Киеву. Аналогичные переговоры ведутся с другими странами G7, где содержатся российские средства.
