ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов, сообщил Bloomberg

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
При этом предполагается, что:
- реализацию плана будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа;
- Москва и Киев "вступят в переговоры об управлении" освобожденными территориями, при этом ни Европа, ни Украина не собираются юридически признавать их российскими;
Россия не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Москва никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.
- Украина получит гарантии безопасности, средства на "возмещение ущерба" и возможность ускоренного вступления в Евросоюз;
- санкции с России будут постепенно сниматься, однако вернуть замороженные резервы Центрального банка предлагается только после того, как Москва "согласится внести вклад в восстановление Украины";
- после прекращения огня состоятся обмены пленными.
Кроме того, в материале в очередной раз упоминается тезис о возвращении якобы насильственно депортированных детей.
Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. Как отметил помощник президента Владимир Мединский, многие из них никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже вернули на Украину, эта работа продолжается.
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса.