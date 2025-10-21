Рейтинг@Mail.ru
ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 21.10.2025 (обновлено: 22:25 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/es-2049686937.html
ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов, сообщил Bloomberg
ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов, сообщил Bloomberg - РИА Новости, 21.10.2025
ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов, сообщил Bloomberg
Европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:22:00+03:00
2025-10-21T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
дональд трамп
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
https://ria.ru/20251021/stubb-2049621479.html
https://ria.ru/20251021/es-2049666571.html
https://ria.ru/20251021/evropa-2049473207.html
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049630930.html
европа
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, дональд трамп, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Дональд Трамп, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Евросоюз, США
ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов, сообщил Bloomberg

Bloomberg: Европа и Киев предложат завершить конфликт по линии соприкосновения

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и Евросоюза
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Европейские страны и Киев прорабатывают возможность завершения конфликта с Россией по линии боевого соприкосновения, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Страны Европы и Украина работают над предложением из 12 пунктов по завершению конфликта с Россией по нынешней линии фронта", — сообщило агентство.
Президент Финляндии Александр Стубб на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
"Цена за прекращение". Стубб сделал России новое предложение
Вчера, 16:10
При этом предполагается, что:
  • реализацию плана будет контролировать совет под председательством президента США Дональда Трампа;
  • Москва и Киев "вступят в переговоры об управлении" освобожденными территориями, при этом ни Европа, ни Украина не собираются юридически признавать их российскими;

Россия не раз подчеркивала, что присоединение Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зафиксировано в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин также заявлял, что Москва никогда не рассматривала вопрос предоставления гарантий Киеву в обмен на территории.

Женщина держит флаг Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лидеры ЕС выступили с призывом по линии фронта на Украине
Вчера, 17:59
  • Украина получит гарантии безопасности, средства на "возмещение ущерба" и возможность ускоренного вступления в Евросоюз;
  • санкции с России будут постепенно сниматься, однако вернуть замороженные резервы Центрального банка предлагается только после того, как Москва "согласится внести вклад в восстановление Украины";
  • после прекращения огня состоятся обмены пленными.
Кроме того, в материале в очередной раз упоминается тезис о возвращении якобы насильственно депортированных детей.

Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. Как отметил помощник президента Владимир Мединский, многие из них никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже вернули на Украину, эта работа продолжается.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европа полностью отказалась от российских нефти и газа. На самом деле нет
Вчера, 08:00
На прошлой неделе пул журналистов Белого дома сообщал, что Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".
В Кремле, в свою очередь, отметили, что вопрос о возможности заморозки украинского конфликта неоднократно поднимался с разными нюансами в ходе контактов России и США. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция Москвы по этой теме последовательна, она не меняется.
Владимир Путин ранее не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования должны быть устранены первопричины кризиса.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров высказался о призывах Европы к перемирию на Украине
Вчера, 16:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияДональд ТрампВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала