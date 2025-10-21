ЕС и Украина готовят план урегулирования из 12 пунктов, сообщил Bloomberg

Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала России список якобы похищенных из республики 339 детей. Как отметил помощник президента Владимир Мединский, многие из них никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже вернули на Украину, эта работа продолжается.