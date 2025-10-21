Рейтинг@Mail.ru
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра
Искусство
Культура
 
16:45 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/es-2049630242.html
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра - РИА Новости, 21.10.2025
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра
Спрос на книги французского писателя Мориса Леблана об авантюристе Арсене Люпене, укравшем в одном из романов картину "Мона Лиза" из Лувра, вырос в 12 раз после РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:45:00+03:00
2025-10-21T16:45:00+03:00
культура
париж
леонардо да винчи
лувр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525406_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_37b8f77b8fc879cc736989bd31bee41b.jpg
https://ria.ru/20251019/luvr-2049250182.html
париж
париж, леонардо да винчи, лувр
Культура, Париж, Леонардо да Винчи, Лувр
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра

Ограбление Лувра вызвало рост спроса к книгам о литературном авантюристе Люпене

Французские военные у здания Лувра в Париже
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Французские военные у здания Лувра в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спрос на книги французского писателя Мориса Леблана об авантюристе Арсене Люпене, укравшем в одном из романов картину "Мона Лиза" из Лувра, вырос в 12 раз после ограбления музея в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Строки".
В воскресенье грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины.
"Книжный сервис "Строки" проанализировал, как изменился спрос на произведения Мориса Леблана. 20 октября интерес среди пользователей к книгам автора вырос на 50% по сравнению с предыдущим днем. Потребление книг о "джентльмене-грабителе" Арсене Люпене выросло в 12 раз за один день", - говорится в сообщении.
В сервисе отметили, что глава центрального района Парижа Ариэль Вайль сравнил ограбление с Арсеном Люпеном, главным персонажем книг Мориса Леблана. В некоторых книгах и экранизациях он похищает из Лувра знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.
Лувр - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ назвали стоимость украденной из Лувра подвязки императрицы Евгении
19 октября, 21:43
 
Культура Париж Леонардо да Винчи Лувр
 
 
