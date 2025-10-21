https://ria.ru/20251021/es-2049630242.html
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра - РИА Новости, 21.10.2025
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра
Спрос на книги французского писателя Мориса Леблана об авантюристе Арсене Люпене, укравшем в одном из романов картину "Мона Лиза" из Лувра, вырос в 12 раз после РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:45:00+03:00
2025-10-21T16:45:00+03:00
2025-10-21T16:45:00+03:00
культура
париж
леонардо да винчи
лувр
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525406_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_37b8f77b8fc879cc736989bd31bee41b.jpg
https://ria.ru/20251019/luvr-2049250182.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049525406_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8d91c4720b6df9efc5b1f63ca06da22b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
париж, леонардо да винчи, лувр, в мире
Культура, Париж, Леонардо да Винчи, Лувр, В мире
Спрос на книги Мориса Леблана вырос в 12 раз после ограбления Лувра
Ограбление Лувра вызвало рост спроса к книгам о литературном авантюристе Люпене
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Спрос на книги французского писателя Мориса Леблана об авантюристе Арсене Люпене, укравшем в одном из романов картину "Мона Лиза" из Лувра, вырос в 12 раз после ограбления музея в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Строки".
В воскресенье грабители пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины.
"Книжный сервис "Строки" проанализировал, как изменился спрос на произведения Мориса Леблана. 20 октября интерес среди пользователей к книгам автора вырос на 50% по сравнению с предыдущим днем. Потребление книг о "джентльмене-грабителе" Арсене Люпене выросло в 12 раз за один день", - говорится в сообщении.
В сервисе отметили, что глава центрального района Парижа Ариэль Вайль сравнил ограбление с Арсеном Люпеном, главным персонажем книг Мориса Леблана. В некоторых книгах и экранизациях он похищает из Лувра знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи.