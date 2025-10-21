Рейтинг@Mail.ru
Большинство итальянцев против создания общеевропейской армии, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/es-2049625679.html
Большинство итальянцев против создания общеевропейской армии, показал опрос
Большинство итальянцев против создания общеевропейской армии, показал опрос - РИА Новости, 21.10.2025
Большинство итальянцев против создания общеевропейской армии, показал опрос
Большинство итальянцев не поддерживают создание общеевропейской армии, следует из опроса, проведенного компанией YouGov. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:28:00+03:00
2025-10-21T16:28:00+03:00
в мире
италия
германия
дания
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_0:145:3000:1833_1920x0_80_0_0_5ac1356675cb9542aedf2a32b7ce8c3e.jpg
https://ria.ru/20251021/podgotovka-2049574417.html
италия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146094/33/1460943304_182:0:2818:1977_1920x0_80_0_0_fbf3423fe8f331c12be756d8a0a77fb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, германия, дания, евросоюз, нато
В мире, Италия, Германия, Дания, Евросоюз, НАТО
Большинство итальянцев против создания общеевропейской армии, показал опрос

YouGov: большинство итальянцев не поддерживают создание общеевропейской армии

© AP Photo / Gregorio BorgiaФлаги Италии и Евросоюза на здании в Риме
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Флаги Италии и Евросоюза на здании в Риме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Большинство итальянцев не поддерживают создание общеевропейской армии, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно исследованию, 44% опрошенных итальянцев выступают против создания общеевропейской армии, в которую входили бы и национальные силы Италии. С другой стороны, в поддержку этой идеи выступил 41% итальянцев, а еще 16% не определились с ответом.
При этом подавляющее большинство опрошенных в других странах - Литве, Германии, Испании, Дании, Франции и Польше - высказались за создание общеевропейской армии. Процентный показатель тех, кто выступает против, в этих странах не превышает 30%.
Кроме того, согласно другому опросу, большинство опрошенных во Франции, Дании, Польше, Германии и Италии считают, что каждая страна должна принимать решения, связанные с безопасностью и обороной, самостоятельно и независимо от ЕС. С другой стороны, большинство испанцев и литовцев выразили мнение, что подобные решения должен принимать ЕС от имени всех его стран-членов.
Опрос был проведен с 23 сентября по 3 октября среди 7 тысяч опрошенных. Погрешность не приводится.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Кремле прокомментировали учения НАТО в Северном море
Вчера, 13:41
 
В миреИталияГерманияДанияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала