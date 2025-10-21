Большинство итальянцев против создания общеевропейской армии, показал опрос

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Большинство итальянцев не поддерживают создание общеевропейской армии, следует из опроса, проведенного компанией YouGov.
Согласно исследованию, 44% опрошенных итальянцев выступают против создания общеевропейской армии, в которую входили бы и национальные силы Италии. С другой стороны, в поддержку этой идеи выступил 41% итальянцев, а еще 16% не определились с ответом.
Кроме того, согласно другому опросу, большинство опрошенных во Франции, Дании, Польше, Германии и Италии считают, что каждая страна должна принимать решения, связанные с безопасностью и обороной, самостоятельно и независимо от ЕС. С другой стороны, большинство испанцев и литовцев выразили мнение, что подобные решения должен принимать ЕС от имени всех его стран-членов.
Опрос был проведен с 23 сентября по 3 октября среди 7 тысяч опрошенных. Погрешность не приводится.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.