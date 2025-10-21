Рейтинг@Mail.ru
Румыния заявила о предотвращении диверсии с участием граждан Украины
16:09 21.10.2025 (обновлено: 16:13 21.10.2025)
Румыния заявила о предотвращении диверсии с участием граждан Украины
Служба информации Румынии сообщила, что совместно с национальными и международными партнерами предотвратила диверсионную операцию с участием двух граждан... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
украина
румыния
бухарест
украина
румыния
бухарест
в мире, украина, румыния, бухарест
В мире, Украина, Румыния, Бухарест
Румыния заявила о предотвращении диверсии с участием граждан Украины

Румыния заявила о предотвращении диверсии по поджогу с участием граждан Украины

© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Служба информации Румынии сообщила, что совместно с национальными и международными партнерами предотвратила диверсионную операцию с участием двух граждан Украины по поджогу штаб-квартиры компании Nova Post в Бухаресте, обвинив в ее организации российские спецслужбы, но не приведя доказательств.
"Служба информации Румынии совместно с национальными и международными партнерами предотвратила новую диверсионную операцию на территории страны с участием двух граждан Украины, осуществлявшейся при непосредственном координировании представителей российских спецслужб. Целью диверсионной операции был поджог штаб-квартиры компании Nova Post в Бухаресте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынской спецслужбы.
Поясняется, что граждане Украины проникли на территорию Румынию из Польши и принесли в офис компании в Бухаресте два пакета с дистанционно управляемыми самодельными зажигательными устройствами. В румынской спецслужбе отмечают, что "полученные данные подтверждают принадлежность двух граждан Украины к разветвленной диверсионной сети, направленной против европейских стран и контролируемой российскими спецслужбами", при этом не представив доказательств своей версии.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Румынские пограничники задержали украинскую пару с 1,4 миллиона долларов
В мире Украина Румыния Бухарест
 
 
