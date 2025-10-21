https://ria.ru/20251021/es-2049621229.html
Румыния заявила о предотвращении диверсии с участием граждан Украины
Румыния заявила о предотвращении диверсии с участием граждан Украины - РИА Новости, 21.10.2025
Румыния заявила о предотвращении диверсии с участием граждан Украины
Служба информации Румынии сообщила, что совместно с национальными и международными партнерами предотвратила диверсионную операцию с участием двух граждан... РИА Новости, 21.10.2025
Румыния заявила о предотвращении диверсии с участием граждан Украины
Румыния заявила о предотвращении диверсии по поджогу с участием граждан Украины
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Служба информации Румынии сообщила, что совместно с национальными и международными партнерами предотвратила диверсионную операцию с участием двух граждан Украины по поджогу штаб-квартиры компании Nova Post в Бухаресте, обвинив в ее организации российские спецслужбы, но не приведя доказательств.
"Служба информации Румынии совместно с национальными и международными партнерами предотвратила новую диверсионную операцию на территории страны с участием двух граждан Украины, осуществлявшейся при непосредственном координировании представителей российских спецслужб. Целью диверсионной операции был поджог штаб-квартиры компании Nova Post в Бухаресте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынской спецслужбы.
Поясняется, что граждане Украины проникли на территорию Румынию из Польши и принесли в офис компании в Бухаресте два пакета с дистанционно управляемыми самодельными зажигательными устройствами. В румынской спецслужбе отмечают, что "полученные данные подтверждают принадлежность двух граждан Украины к разветвленной диверсионной сети, направленной против европейских стран и контролируемой российскими спецслужбами", при этом не представив доказательств своей версии.