Рейтинг@Mail.ru
ЕС может признать этанол опасным для человека канцерогеном - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 21.10.2025 (обновлено: 14:46 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/es-2049591081.html
ЕС может признать этанол опасным для человека канцерогеном
ЕС может признать этанол опасным для человека канцерогеном - РИА Новости, 21.10.2025
ЕС может признать этанол опасным для человека канцерогеном
Евросоюз изучает возможность признания этанола опасным для человека канцерогенным веществом после рекомендации Европейского химического агентства (ECHA), пишет... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:41:00+03:00
2025-10-21T14:46:00+03:00
в мире
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
https://ria.ru/20250730/vrachi-2032391945.html
https://ria.ru/20250919/rak-2043093439.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС может признать этанол опасным для человека канцерогеном

ЕС может признать этанол опасным канцерогеном после рекомендаций ЕСНА

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Евросоюз изучает возможность признания этанола опасным для человека канцерогенным веществом после рекомендации Европейского химического агентства (ECHA), пишет издание Financial Times.
Как отмечает издание, во внутренней рекомендации от 10 октября ECHA обозначило этанол как токсичное вещество, которое увеличивает риск развития рака и осложнений беременности, а поэтому нуждается в замене в составе чистящих и других средств.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Врачи обнаружили у пациентки ранее неизвестную группу крови
30 июля, 15:26
"ЕС изучает возможность классифицировать этанол как опасное вещество, повышающее риск развития рака. Этот шаг фактически приведет к запрету многих дезинфицирующих средств для рук и моющих средств, используемых в больницах", - говорится в статье.
При этом комитет при ECHA, который поднимет вопрос признания этанола опасным для человека, встретится для обсуждения инициативы в конце ноября. После этого вердикт поступит Еврокомиссии, которая утвердит окончательное решение по вопросу.
В то же время ECHA добавило, что этанол, даже в случае принятия инициативы, все еще можно будет использовать в качестве биоцидного вещества "в безопасном объеме и при отсутствии альтернатив".
Медицинская индустрия, как отмечает издание, приняла новость негативно. Доктор наук Александра Питерс, представляющая инициативу "чистые больницы" в Женевском университете, отметила в комментарии изданию, что гигиенические мероприятия с применением этанола ежегодно спасают порядка 16 миллионов жизней по всему миру. Она добавила, что альтернативы веществу, например, изопропанол, еще более токсичны для человека.
Директор по связям с ЕС при Международной ассоциации производителей мыла, моющих средств и средств по уходу Николь Ваини в комментарии изданию выразила сомнение в состоятельности заключений ECHA, заявив, что на сегодняшний день исследования влияния этанола на человека затрагивают только употребление алкогольных напитков.
Девушка на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Ученые раскрыли неочевидный механизм развития рака
19 сентября, 21:30
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала