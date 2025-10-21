Рейтинг@Mail.ru
В Энергодаре частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 21.10.2025
02:07 21.10.2025
В Энергодаре частично восстановили электроснабжение
Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов. РИА Новости, 21.10.2025
энергодар, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Запорожская АЭС, Происшествия
© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Электроснабжение города-спутника Запорожской АЭС Энергодара частично восстановлено, сообщил глава города Максим Пухов.
Вечером в понедельник в Энергодаре произошло аварийное отключение городской электросети из-за повышенной нагрузки.
"Энергетики восстановили электроснабжение и начали подключение 1 и 2 микрорайона. Однако 3 и 7 обесточены, полное восстановление ожидается лишь утром", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, подача воды в город восстановлена.
