Меры поддержки экспорта обсудили на заседании комиссий Госсовета

АРХАНГЕЛЬСК, 21 ок – РИА Новости. Вопросы развития отраслей, которые вносят значительный вклад в экономику России, меры поддержки экспорта, в том числе трансформация транспортной субсидии и переход к таргетированному подходу стали главными темами обсуждения на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность", сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.

В Москве на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" состоялось совместное заседание комиссий Госсовета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность", которое провели председатели комиссий: губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы пригласили представителей металлургии, химической, автомобильной промышленности, чтобы заслушать информацию о планах по выполнению задач, поставленных президентом Российской Федерации по увеличению объёмов несырьевого неэнергетического экспорта, а также о существующих барьерах, препятствующих достижению поставленной задачи", – отметил Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении.

Глава комиссии отметил, что основные вызовы, которые сейчас стоят перед экспортерами, связаны с логистикой и ростом себестоимости. По мнению экспертов, для сохранения и наращивания темпов экспорта необходимо совершенствовать меры поддержки.

"В частности, обсуждали трансформацию транспортной субсидии, которая позволяет нашим экспортёрам компенсировать часть затрат на логистику. Сейчас планируется перейти к таргетированному подходу — распределению поддержки по отраслям и по странам. Это позволит адресно субсидировать наиболее чувствительные номенклатуры и выстраивать приоритетные транспортные коридоры", - пояснил Цыбульский.

В центре внимания сегодня и вопрос развития электронной торговли как одного из важнейших и перспективных каналов для продвижения российской промышленной продукции на зарубежные рынки. Участники заседания отметили, что если раньше экспорт ассоциировался с длительными бизнес-миссиями и личными встречами, то сегодня его драйвером становятся цифровые каналы.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, в свою очередь, представила результаты и планы развития программы национальных магазинов "Сделано в России" – коллективных магазинов и витрин с российскими товарами на международных и зарубежных страновых электронных торговых площадках.