РЭЦ представил инициативы по развитию экспорта через маркетплейсы

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Продвижение российской продукции через электронные торговые площадки стало одним из главных вопросов повестки заседания комиссий Государственного совета РФ по направлениям "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт", которое состоялось 21 октября в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Национальном центре "Россия". В заседании приняли участие руководители крупнейших российских маркетплейсов Ozon и Wildberries.

Организатор форума — Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина представила результаты и планы развития программы национальных магазинов "Сделано в России" — коллективных магазинов и витрин с российскими товарами на международных и зарубежных страновых электронных торговых площадках.

Сеть национальных магазинов за последние годы стала ключевым инструментом продвижения отечественной продукции на международных электронных торговых площадках. Сегодня она составляет 50 онлайн-магазинов на 21 площадке в 8 странах — от Китая и Вьетнама до ОАЭ и Узбекистана. Программа позволяет компаниям с минимальными издержками размещать товары за рубежом и получать доступ к широкой дистрибутивной сети.

"Через национальные магазины зарубежные покупатели получают доступ к более чем 3 тысячам товарных позиций от 848 российских производителей, из которых 77% — малый и средний бизнес. Национальные магазины "Сделано в России" стали мощным инструментом поддержки наших производителей в продвижении на внешних рынках. Мы не просто создаем онлайн-витрины, а выстраиваем систему омниканального продвижения, чтобы российские товары были узнаваемыми и востребованными за рубежом", — подчеркнула Никишина.

Особое внимание в развитии экспорта по онлайн-каналам уделяется интеграции программы с крупнейшими российскими маркетплейсами. В 2024 году РЭЦ запустил совместный проект с Ozon — акцию "Красота создается в России". В страновом разделе Ozon была запущена одноименная витрина и специальный раздел "Соберите свой бьюти-бокс" с более чем 900 косметическими товарами 10 компаний-участниц проекта. Акция стала частью масштабного проекта РЭЦ "Бьюти-бокс "Сделано в России", направленного на продвижение российской косметики и женского предпринимательства.

"Российская косметика становится все более востребованной — только за 9 месяцев этого года экспорт данной категории через Ozon в страны СНГ вырос более чем в 2 раза. Это яркое подтверждение растущего спроса не только внутри страны, но и за рубежом. Наши совместные проекты с Российским экспортным центром — важный инструмент продвижения отечественных брендов в странах СНГ, в которых мы развиваем наше присутствие и логистическую инфраструктуру. Благодаря этому мы создаём российским производителям комфортные условия для выхода на международные рынки", — поделилась директор Ozon СНГ Наталья Боер.

"Мы предоставляем продавцам не только возможность выйти "на полку" маркетплейса, но и доступ к международным рынкам, значительно расширяя экспортный потенциал их бизнеса. Это реальная поддержка несырьевого неэнергетического экспорта. Любой производитель из глубинки может предложить свою продукцию напрямую потребителю, причем уже сейчас через Wildberries продавец может поставлять товар в 7 стран. И мы продолжим работать над развитием международного направления. В приоритете — страны Востока и Глобального Юга", — отметила основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Отметим, в 2025 году в рамках программы национальных магазинов "Сделано в России" было проведено 6 масштабных кампаний по продвижению российских брендов в Китае и ОАЭ. Среди них — участие знаменитостей и лидеров общественного мнения, таких как Камила Валиева. Благодаря ее участию в фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Пекине удалось привлечь внимание многомиллионной аудитории к российской продукции.

Ярким примером стала также международная онлайн-ярмарка российских брендов "Сделано в России", прошедшая 17 мая в парке "Зарядье". За шесть часов прямого эфира китайским покупателям представили 102 российских товара, а общий объем продаж превысил 1 миллиард рублей.

