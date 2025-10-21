Настоящее и будущее экспорта обсудили на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вопросы усиления позиций отечественных решений на мировом рынке и развития международного сотрудничества обсудили представители власти и институтов развития, лидеры крупного и малого бизнеса, деятели культуры на пленарной дискуссии "Россия - миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", который состоялся 21 октября в Национальном центре "Россия".

Главной темой дискуссии стал экспорт, как ведущая сила экономического развития России и приоритет государства - в продвижении продукции высокого передела.

Модераторами сессии выступили генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр экономического развития России Максим Решетников, генеральный директор "ТМХ" Кирилл Липа, генеральный директор "Промобот" Максим Чугунов, генеральный директор "Геоскан" Павел Степанов, основатель Wildberries Татьяна Ким, председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

С заключительным словом выступил председатель правительства России Михаил Мишустин.

"Тенденции очевидны, мы сдвигаемся с Запада на Глобальный Юг, Восток, Азию, Латинскую Америку, Африку. И здесь важно наладить постоянный поток: чтобы это было не в одну сторону, а в двустороннем формате. Мы должны всегда следить за балансом торговли. Наш Президент, ставя задачу по наращиванию, точнее достижению сбалансированности торговли с Индией, имел ввиду, что коллеги из Индии, конечно же, заинтересованы, так же, как и другие страны, в поставке своей продукции на наш рынок. Но каждая страна заинтересована в том, чтобы создавать свою добавленную стоимость, мы не исключение. И в этом смысле важно развитие направлений, связанных с созданием хабов или площадок, где можно было бы разместить либо свои производства, сборочные мощности, либо "деливери юнит", как принято сейчас говорить. Площадки, где осуществляется дистрибьюция нашей продукции уже на третьи страны", - сказал Мантуров.

Как подчеркнула глава РЭЦ Вероника Никишина, ряд отраслей российской промышленности уже являются значимыми игроками на мировом рынке. Яркий пример - железнодорожное машиностроение. Так, доля России в мировом экспорте с 2020 по 2024 год выросла более чем в два раза: каждый пятый полувагон и каждый десятый пассажирский вагон в мире экспортируются из России.

О потенциале экспорта на примере Индии рассказал генеральный директор ТМХ Кирилл Липа. По его словам, в Индии ведется интенсивное развитие городской инфраструктуры, и российская сторона готова участвовать в различных проектах по развитию метро, пригородного железнодорожного сообщения и т.д. Благодаря наличию уникальных инженерных, производственных и сервисных компетенций в составе консорциума компания одержала победу в международном тендере общей стоимостью 6,5 миллиарда долларов. В тендере принимали ведущие мировые и местные производители. Кроме того, ТМХ видит перспективы в создании локальных производств компонентной базы, совместной подготовке высококвалифицированных кадров и последующему экспорту поездов, произведенных в Индии, на другие рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

В свою очередь Алиханов отметил, что сейчас идет восстановительный рост несырьевого неэнергетического экспорта, а перед государством стоит задача перехода к производству более высокопередельной продукции.

Особая роль в этом отводится программе продвижения продукции под национальным брендом "Сделано в России".

"Сделано в России" должен стать витриной современной промышленности и товаров повседневного спроса, демонстрируя, что российская продукция может быть технологичной, надёжной и востребованной на самых разных конкурентных рынках. Для предприятий это возможность показать качественную, инновационную продукцию и завоевать доверие зарубежных покупателей. Программа "Сделано в России" создает системную поддержку продвижения - от участия в выставках до маркетинговых кампаний за рубежом. Она помогает формировать узнаваемость и репутацию российских компаний, открывает им путь на международные рынки и в новые экспортные ниши. Это важный инструмент промышленной дипломатии и укрепления экономического суверенитета", - добавил глава Минпромторга.

Глава Минэкономразвития Решетников подчеркнул важность поддержки бизнеса, ориентированного на создание инновационных продуктов и технологий. "Экономика будущего - это экономика предложения, основанная на конкуренции, частной инициативе и технологическом суверенитете. Национальные цели по достижению технологического лидерства напрямую связаны с расширением возможностей российских компаний на зарубежных рынках. Сегодня важно не только создавать конкурентоспособные решения, но и помогать компаниям внедрять их за рубежом, открывать новые рынки, формировать пул технологических лидеров, которых мы называем героями экспорта. Особое внимание мы уделяем малому и среднему технологическому бизнесу, особенно в регионах - именно они становятся точками роста и драйверами инноваций", - сказал Решетников.

Одна из таких историй - компания "Промобот", производитель робототехнических решений, разрабатывает функциональные продукты для различных отраслей бизнеса: сервис, медицина, образование и промышленность. Компания популяризирует образование в области робототехники и экспортирует роботов по всему миру. Генеральный директор организации Максим Чугунов рассказал, как его небольшой стартап за 5 лет стал экспортировать решения в более чем 30 стран, и подчеркнул, что поддержка государства и институтов развития помогает быстрее занять нишу на высококонкурентном мировом рынке.

В свою очередь, компания "Геоскан" показывает, что фундаментальные знания и инженерная культура превращаются в глобально востребованные продукты. По словам генерального директора компании Павла Степанова, ставка на глубокое владение технологией вывела компанию в число мировых лидеров в беспилотной аэрофотосъёмке, геологоразведке и шоу дронов, а также позволила установить ряд мировых технологических рекордов. Сегодня Геоскан экспортирует оборудование и услуги более чем в 50 стран, включая государства Персидского залива, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Российские стандарты аэрофотосъемки с беспилотных систем и программы подготовки специалистов становятся ориентиром для международного рынка.

Традиционно лидерские позиции Россия удерживает в атомной промышленности. Глава РЭЦ Вероника Никишина напомнила, что каждый шестой реактор в мире работает на российском топливе. Атомная отрасль - драйвер развития экспорта разнообразной смежной продукции: от медицинской техники до энергетического машиностроения.

Технологические изменения происходят не только в производстве. Трансформируются целые сферы жизни человека, в том числе торговля - доля онлайн-торговли в мире в 2024 году в общем розничном обороте составила около 20%, а к 2034 году, по прогнозам, вырастет до 25-30%. Россия - одна из немногих стран, которая создала собственные, масштабные платформенные решения.

По словам основателя Wildberries Татьяны Ким, рост платформ электронной торговли выражается не только в увеличении объема продаж, но и в расширении географии бизнеса - как внутри России, так и за рубежом. Уже сейчас через Wildberries продавцы могут поставлять товары в 7 стран. "Цифровые платформы способствуют развитию международных экономических связей. Мы приносим другим странам не только значительные объемы инвестиций, но и поддерживаем развитие их экономических показателей - за счет инвестиций в рекламу, логистику, финансовые услуги, а также открытия новых рынков сбыта через "спрямление" продаж. Речь идет о том, чтобы выводить производителей напрямую на покупателей, устраняя посредников-перекупщиков и тем самым повышая прибыль самих предпринимателей. Объемы онлайн-экспорта ежегодно удваиваются, а доля электронной торговли в структуре несырьевого экспорта ежегодно растет на несколько процентных пунктов", - сказал Ким.

Отдельное внимание участники сессии уделили достижениям в экспорте агропромышленного комплекса. Так, например, российским производителям молочной продукции удается укреплять свои экспортные позиции, даже несмотря на то, что рынок молока считается сложным и локальным.

Председатель совета директоров компании "Логика молока" Руслан Алисултанов подчеркнул, что российская молочная отрасль вышла на высокий уровень самообеспечения, потребление внутри страны - на рекордном уровне. Это фундамент, который позволяет работать на внешних рынках без ущерба для российского потребителя. Основные направления экспорта молочной продукции - страны СНГ, Китай и Ближний Восток. В перспективе - Северная Африка и Юго-Восточная Азия.

"Логика молока" в 2025 году экспортировала продукцию на 2,7 миллиарда рублей, к концу года ожидает рекордные объемы поставок. Мы видим, что наша продукция может конкурировать с другими игроками на международных рынках, она воспринимается как качественная, экологичная. С нашей точки зрения, для развития экспорта необходимо сформировать актуальную, обновляемую и доступную для всех базу нормативных документов иностранных государств, упростить сертификацию, адаптировать упаковку и объединять усилия производителей для продвижения", - отметил Алисултанов.

"Образ страны – важнейшая составляющая. Нам надо перестать скромничать. У нас есть безусловные преимущества. То, что у нас находится на мировом уровне, нужно продвигать и гордиться этим", - поделился генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

В рамках Стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года поддержка экспорта является одним из 5 ключевых направлений деятельности, отметил глава группы Шувалов. По его словам, в настоящее время фокус поддержки смещается на внешнеэкономические проекты, связанные с инвестициями российских компаний за рубежом. В частности, совместно с РЭЦ идет структурирование таких проектов в Африке, странах Евразийского региона.

"Успешный экспорт - это залог победы в гонке за технологическое лидерство. Важно не просто создать перспективную технологию, успешно применить её на производстве у себя в стране. Важно, чтобы решения на основе этих технологий были глобально конкурентоспособны. Чтобы высокотехнологичную продукцию "Сделано в России" знали, любили и покупали в других странах. Эффективная совместная работа институтов развития группы ВЭБ.РФ должна обеспечить к 2030 году выход на показатель объёма поддержанного экспорта в 13,3 триллиона рублей", - сказал Шувалов.

Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор Форума - Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ). Партнеры деловой программы - Правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд Росконгресс.